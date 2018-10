CARACAS – Il Centro Italiano Venezolano di Caracas inaugura con un doppio successo la sua partecipazione nella Copa Navidad LEF.

La formazione azzurra ha prima battuto per 3-0 l’Ingenieria grazie alle reti di Tedino, Serra e Giony. Mentre contro il Galicia é bastato un gol di Amendolara per portare a casa i tre punti.

Durante la settimana sfiderà prima il Loyola e poi l’Asturipanas. Il team del Centro Asturiano ha avuto un inizio di stagione sorprendente mettendo a segno ben 22 reti e subendone appena 4 in due gare disputate. Durante il primo semestre dell’anno, il club di Prados del Este ha vinto 4 punti su sei disputati contro l’Asturipanas (pareggio 2-2 e vittoria per 1-0).

A questa manifestazione partecipano squadre over 50 (tra gli 11 titolari devono essere presenti sempre due over 60) e oltre a italici ed iberici Centro Portugués, Los Arcos, Aguasal, Loyola, Apracaf, Ingenieria FC, Galicia ed Internacional.

I campetti che ospitano la ‘Liga LEAF del Este de Caracas’ sono Loyola, Colegio Internacional de Caracas, Aguasal e Centro Italiano Venezolano di Caracas.

C’é da ricordare che la squadra del club di Prados del Este si é laureata campione nel Torneo Apertura. Va ricordato che, in questo 2018, gli azzurri sono l’unico club che ha vinto in tutte le categorie, dalle infantili ai master. Una vera impresa per il Centro Italiano Venezuelano di Caracas.

(di Fioravante De Simone)