CARACAS – Mancano pochi giorni all’inizio del più importante torneo di beach tennis internazionale che si terrà dall’11 al 18 novembre nella splendida cornice dell’Eagle Beach di Aruba. All’evento sportivo ci saranno 1200 provenienti da 31 paesi (tra cui Italia e Venezuela).

L’Aruba Beach Tennis Open é diventato il torneo per eccellenza, con un mix di culture, sport, feste e divertimento per una settimana sulla bianchissima sabbia di Eagle Beach che offre un mare mozzafiato e tanti divertimenti per gli atleti e gli spettatori.

Fanno parte della spedizione venezuelana: Ramón Guedez, Alí Colmenares, Diego Guzmán, Rafael Parra, Eduardo Montes, Eduardo Garay, Alejandro Quijada, Ricardo Pagliuca, Adhemar Giménez, Emmanuel García, Santiago Ramírez, José David La Torraca, Oscar Arrieta, José Castillo, Arnold Sauce, Juan Djorki, Guillermo Sauce, Stefano Sánchez Juan Diego Ramírez, Oscar Zambrano, Carlos Silvestre e Ricardo Girón nella categoría maschile.

Mentre nella categoría un rosa ci saranno: Melissa Acosta, Patricia Díaz, Iosune Roncal, Lady Correa, Valentina Persad, Yaneth Djorki, Erika Piñate, Rebeca Guevara, Fabiola Ríos, Luisiana Ramirez, Marian Piñate ed Herenia Sarabia.

Per l’occasione verrà creato un “villaggio” sulla spiaggia, con oltre 20 campi da beach tennis, ristoranti, bar, musica dal vivo e si daranno battaglia più di mille giocatori provenienti da tutto il mondo.

Lo sport – Innanzitutto vogliamo dirvi che il beach tennis è uno sport ideato e sviluppatosi in Italia nel 1976 quando 4 bagnanti appassionati di tennis Mauro Andreoli, Alberto Novi, Vittorio Camerani e Filippo Hanau tutti di Ferrara, stanchi di spallettare sulla spiaggia ebbero l’idea di usare i campi da beach volley per giocare a racchettoni; inizialmente si giocava con la rete da pallavolo e in singolo. Con il tempo poi si abbassò la rete a 1,70 m, per rendere il gioco meno difficile e più spettacolare.

È un’attività sportiva simile al tennis tradizionale ma con un pizzico di beach volleyball e badminton: due giocatori per squadra si lanciano una palla da tennis sopra una rete senza lasciarla cadere.

(di Fioravante De Simone)