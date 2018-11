WASHINGTON. – Nuovo allarme sui rischi cancro di un secondo farmaco per l’ ipertensione: alcuni lotti del medicinale ‘losartan’, a base di ‘potassium hydrochlorothiazide’, sono stati tolti volontariamente dal commercio negli Usa. Lo ha reso noto la Food and drug administration (Fda) , precisando che i test hanno evidenziato la presenza di una sostanza potenzialmente cancerogena nel prodotto della Sandoz.

Il richiamo – spiega l’Agenzia – riguarda solo le pillole da 100 milligrammi e 25 milligrammi e non coinvolge altre versioni del farmaco vendute negli Usa con il nome ‘Hyzaar’. La Fda invita il pubblico a controllare le confezioni di ‘losartan’ di cui si sia eventualmente in possesso: il lotto numero ‘JB8912′ è quello da non usare.

Come nel farmaco per l’ ipertensione ritirato dal mercato durante l’estate – valsartan – anche il losartan è stato ‘richiamato’ a causa della presenza dell’ingrediente attivo ‘N-Nitrosodiethylamine’ (NDEA), che potrebbe causare cancro. Il composto è usato nella benzina, come additivo a lubrificanti, a pesticidi ecc.

La FDA sta ora esaminando una serie di farmaci per il cuore per escludere contaminazioni. L’ ingrediente NDEA è prodotto dall’azienda cinese ‘Zhejiang Huahai Pharmaceutical Company’: la Fda ha per ora bloccato l’importazione negli Usa di tutti prodotti farmaceutici di questa azienda.