ROMA. – Nel 2017 l’Italia scende dal 112/o al 118/o posto nella classifica generale del rapporto “Paying Taxes 2019” pubblicato da Banca Mondiale e PwC. Molto distante da Germania (al 43/o) e Francia (55/o). Il rapporto fotografa l’incidenza della tassazione dell’attività produttive in 190 economie e vede nei primi tre posti Hong Kong, Qatar e gli Emirati.

Secondo il rapporto, lo scorso anno il carico fiscale e contributivo complessivo delle imprese italiane (Total Tax & Contribution Rate) è stato pari al 53,1% dei profitti (+5% sul 2016). Il TTCR italiano è risultato superiore al TTCR globale (40,4%) e a quello europeo di (39,3%). Le imprese hanno poi impiegato 238 ore per gli adempimenti fiscali (in linea con la media mondiale ma superiore alla media europea). E sono stati 14 i pagamenti annuali (dato uguale al 2016, nettamente inferiore alla media mondiale, in linea con la media europea).

Il peggioramento del TTCR è dovuto alla diminuzione degli sgravi contributivi per i neoassunti che non sono stati compensati dalla sensibile riduzione dell’Ires (dal 27,5% al 24%) e l’introduzione del “super-ammortamento” del 140%.

Un focus è dedicato all’Iva. Secondo il rapporto, l’indice che riflette i tempi necessari per richiedere e ottenere un rimborso IVA, ovvero correggere un errore nella dichiarazione dei redditi, rimane invariato rispetto al 2016 a 52,4 punti contro il 59,6 a livello mondiale e 82,4 a livello europeo.

In Italia le imprese impiegano 42 ore per la richiesta di rimborso, incluso il tempo speso per rispondere alle richieste ricevute nel corso delle verifiche fiscali dell’Amministrazione Finanziaria (19,6 ore la media mondiale; 7 ore la media a livello europeo). Inoltre impiegano in media 5 ore per correggere un errore nella dichiarazione dei redditi, riportando un risultato migliore rispetto alla media mondiale ed europea (15,1 ore la media globale; 7,3 ore la media europea).