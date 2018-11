CARACAS – Oggi, sul green dell’ Izcaragua Coutry Club, si alzerà il sipario della XV edizione dell’Abierto Sambil di golf. L’evento si estenderà fino a domenica.

Ai nastri di partenza il favorito alla vittoria finale é Otto Solis che andrà a caccia della sua quinta giacca verde. In precedenza il campione nato a Maracaibo si é aggiudicato il torneo nelle edizioni del 2007, 2010, 2013 e 2016.

Ma a dare battaglia a Solis ci penseranno Juan Carlos Berastegui, Cipriano Castro e Daniel Escalera che in passato si sono aggiudicati questo torneo. Con loro ci sarà George Trujillo che da poco é entrato nel mondo dei professionisti e l’anno scorso ha vinto l’Abierto Sambil.

Ma non bisogna dimenticarsi di Miguel Martínez che potrebbe essere l’outsider in questo 2018.

La gara si disputerà sulla distanza di 72 buche (un record per i tornei locali, al massimo si era arrivato a 54), 18 al giorno. Anche i più piccoli avranno la possibilità di cimentarsi nel mondo del golf, per sabato 24 sono previste una serie di attività per i bambini.

L’Abierto Sambil é una manifestazione sportiva omologata dalla World Amateur Golf Ranking (WAGR), la Federación Venezolana de Golf (FVG) e la PGA de Venezuela.

Tra i massimi vincitori di questo torneo c’é anche un’italo-venezuelano, Carlos Larraín Vellutini che tra il 2004 e 2006 ha indossato in 3 occasioni la giacca verde, tradizionalmente riservata al vincitore.

(di Fioravante De Simone)