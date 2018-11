CARACAS. – Prosegue l’impegno dei nostri diplomatici per offrire un servizio migliore a tutti i connazionali, anche a quelli che vivono in zone dalle quali è difficile spostarsi per arrivare a Caracas. I nostri funzionari effettueranno quattro missioni in quattro città che, per la loro posizione strategica, permettono di riunire gli italiani che vivono in provincia ed hanno la necessità di richiedere o rinnovare il proprio passaporto.

Al fine di ricevere le diverse richieste e raccogliere le impronte digitali, il funzionario consolare sarà domani 27 novembre nel Vice Consolato di Acarigua, mercoledì 28 nel Vice Consolato di Barquisimeto, giovedì 28 nel Vice Consolato di Barinas e martedì 4 dicembre nel Vice Consolato di Maracay, sede nella quale potranno presentare la propria domanda anche i cittadini di Valencia.

È questa, senza dubbio, una lodevole iniziativa che prende in conto le difficoltà che hanno molti italiani di recarsi presso la sede consolare di Caracas e la domanda crescente di passaporti.