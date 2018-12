CARACAS – Deportivo Lara e Zamora vogliono mettere un nuovo titolo nel loro palmarés: la estrella (lo scudetto). I barquisimetani vogliono cucire sulle loro maglie per la seconda volta questo riconoscimento, mentre i llaneros vogliono farlo per la quarta volta.

La squadra di Leonardo González disputerà la finale scudetto dopo aver vinto il Torneo Clausura (per il secondo anno di fila) battendo in finale per 1-0 il Deportivo La Guaira con un gol all’ultimo respiro di Jesús Hernandez.

Oltre al Torneo Clausura 2017 e 2018 nell’albo d’oro dei “guaros” c’è un campionato assoluto con l’accoppiata Torneo Apertura 2011 e Torneo Clausura 2012. Allora il Deportivo Lara era allenato dall’italo-venezuelano Eduardo Saragó.

Dal canto suo, lo Zamora si é guadagnato l’accesso alla finale per il titolo dopo aver vinto il Torneo Apertura, i bianconeri hanno battuto con un globale di 2-1 il Mineros de Guayana.

Per la formazione llanera questa sarà la quinta finale scudetto. La prima presenza dello Zamora in finale risale alla stagione 2010-2011 quando José “Chuy” Vera sfidò nella gara scudetto il Deportivo Táchira, ma in quell’occasione furono battuti dai gialloneri. Per festeggiare il primo título la furia llanera ha dovuto attendere la stagione 2012-2013 sotto la guida di Noel Sanvicente, per poi bissare il successo nel 2013-2014.

Il terzo scudetto dei llaneros porta la firma del mister italo-venezuelano Francesco Stifano nella stagione 2016.

Sono 31 i precedenti tra Deportivo Lara e Zamora con un bilancio di 11 vittorie per parte e nove pareggi. Se controlliamo gli ultimi due anni troviamo tre vittorie rossonere e tre pareggi, i tifosi barquisimetani ancora ricordano il 6-2 inflitto durante i playoff del Clausura 2017.

(di Fioravante De Simone)