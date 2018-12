CARACAS – Lo slugger venezuelano Wilson Contreras si dice pronto per bissare il titolo di campione nel Festival del Jondón Pepsi conquistato nel 2017. L’evento che radunerà i campioni dei fuori campo si disputerà, oggi alle 16:00, sul diamante dello stadio Universitario della UCV.

“Sono pronto come l’anno scorso. Nel 2017 nessuno pensava che potevo vincere il titolo e ci sono riuscito. Lo stadio di Caracas é un campo dove i homerun sono facili da fare. Ricordo un gioco contro i Tiburones de La Guaira dove ho mandato la palla fuori dal campo per il center field. Sono pronto per ripetere quel fuoricampo”.

In questa stagione della Major League Baseball ha messo a segno 10 homerun con la maglia dei Chicago Cubs.

Gli slugger che si sfideranno alle falde dell’Ávila saranno Jesús Gúzman, José “Cafecito” Martínez, José Osuna, Renato Núñez, Luis Jímenez, Gleyber Torres ed Eugenio Suárez.

Nell’albo d’oro del Festival del Jondón Pepsi troviamo che Eliezer Alfonso con tre titoli (2004, 2006 e 2010) é il massimo vincitore, alle sua spalle la copia Miguel Cabrera (2005 e 2012) e Carlos González (2015 e 2016). La lista la completano: Melvin Mora (2000), Alex Cabrera (2002), Luis Raven (2003), Pablo Sandoval (2008), Bob Abreu (2009), Luis Jimenez (2011) e Mario Lisson (2014).

(di Fioravante De Simone)