CARACAS – Durante la conferenza stampa che si é svolta nella sede della Fundación Polar il pelotero Gleyber Torres é stato presentato come nuovo “líder Maltín Polar”. In quest’incontro con i media ha annunciato che non potrà difendere la maglia dei Leones del Caracas nella stagione 2018-2019 della Liga Venezolana de Baseball Profesional.

“Non potrò giocare con il Caracas quest’anno, le possibilità sono zero. Ad inizio della stagione 2018 della Major League Basebell il mio agente ha parlato con i New York Yankees. Ma al termine della stagione non abbiamo ricevuto nessuna risposta” ha dichiarato Torres in conferenza stampa.

Nella sua prima stagione con la squadra della grande mela il campione, nato a Caracas 21 anni fa, é diventato subito uno dei beniamini della tifoseria de Yankees. Torres é riuscito a superare cifre di uno storico come Mickey Mantle.

Nella stagione appena conclusa della MLB, Torres ha messo a segno 24 fuoricampo, ma mandato a punti 77 compagni ed ha segnato 54 punti lasciando una media battuta di 271 punti. Il pelotero venezuelano é stato uno degli artefici della qualificazione dei newyorker ai playoff.

Oggi, insieme al suo amico Willson Contreras parteciperá ad una clínica sportiva con bambini dei Criollitos de Venezuela. L’evento si svolgerà presso Polideportivo Chucho Ramos del rione San Luis, a Caracas.