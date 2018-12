CARACAS – Lo slugger Delmon Young si é aggiudicato la XVII edizione del Jonrón Pepsi che si é svolto sul campo dello stadio Universitario. Lo statunitense ha battuto in finale per 13-10 il venezuelano Ronald Acuña Jr.

José Osuna, Delmon Young, Gleyber Torres, Ronald Acuña Junior e Wilson Contreras sono stati i vincitori del primo turno dell’evento che ha radunato i peloteros più abili con la mazza.

Durante tutta la festa dei fuoricampo, il pelotero in forza ai Navegantes del Magallanes ha depositato ben 38 palline sugli spalti dell’Universitario: 15 nel primo turno, 10 nel secondo e 13 nella finale.

“Non lo avevo mai fatto prima! Ho cercato di mantenere i muscoli caldi durante tutto l’evento” ha dichiarato a fine gara Delmon Young.

Da segnalare anche l’ottima prestazione di Ronald acuña Jr che é arrivato fino alla finale del Jonrón Pepsi lasciandosi alle spalle pezzi da novanta. Il vincitore del premio Luis Aparicio e Rookie of the Year in tutta la gara é stato capace di mettere a segno 32 “jonrón”.

Il campione in carica, Wilson Contreras é arrivato fino al secondo turno della manifestazione grazie a i suoi 9 home run.

(di Fioravante De Simone)