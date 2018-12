CARACAS – Il pelotero Ronald Acuña jr e la sollevatrice di pesi Katherine Echandía si sono aggiudicati il premio Atleta del Año. Acuña nella stagione 2018 della Major League Baseball ha vinto anche la distinzione Rookie Of The Year Award, mentre la Echandía ha vinto la medaglia d’oro nei Giochi olimpici giovanili estivi. Hanno partecipato a questa votazione 103 tesserati del Círculo de Periodistas Deportivos (CPD).

Con 863 punti Acuña si é lasciato alle spalle il calciatore Josef Martínez (602 punti) e Jesús Aguilar (369). Il pelotero degli Atlanta Braves ha ricevuto 65 voti per essere il vincitore, 24 per essere il primo finalista, 6 per secondo finalista e 3 per essere il terzo.

L’assegnazione dei punti avviene nella seguente forma: 10 per il vincitore, 8 per il primo finalista, sei al secondo, cuatro al terzo, due al quarto ed uno al quinto.

Mentre nella categoría dilettanti la vincitrice é stata la sollevatrice di pesi Echandía che con 607 punti ha superato Julio Mayora, anche lui sollevatore di pesi (537 punti).

Carlos Pinto, allenatore della nazionale pesi, si é aggiudicato il premio allenatore dell’anno. Mentre l’italo-venezuelano Gianni Savarese ha chiuso al sesto posto con quattro punti. Nella categoría “selección del año” il premio é stato vinto dalla nazionale maschile di pallacanestro con 70 punti. Va ricordato che la vinotinto dei canestri si é qualificata per il mondiale che si disputerà l’anno prossimo in Cina.

I Guaros de Lara con 37 punti si sono aggiudicati la distinzione “squadra dell’anno”, mentre il premio la ditta dell’anno é stato vinto da Empresas Polar con 53 punti.

Infine Fevepesas ha vinto il riconoscimento come entidad deportiva e Luis Seijas quello di direttivo dell’anno rispettivamente con 57 e 44 punti.

L’atleta che più volte si é aggiudicato questa distinzione é il pelotero italo-venezuelano Andrés Galarraga Padovani che lo ha vinto in sei occasioni: 1987, 1988, 1993, 1996, 1997 e 1998. L’italianitá si é aggiudicata il premio Atleta del año anche nel 1955 con il ciclista Antonio De Michelis ed il centauro Johnny Cecotto nel 1975.

Gli sport con più vittorie sono il baseball con 39 vittorie seguito a distanza dal pugilato (11) e Nuoto (8).

La ceremonia di premiazione si svolgerà il prossimo 13 dicembre a Caracas in una sede che sarà resa nota prossimamente.

(di Fioravante De Simone)