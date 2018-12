CARACAS – Una brutta notizia, di quelle che non si vorrebbe mai dare ma che la sorte avversa annovera nelle news della cronaca nera che fa il paio con quella sportiva. Il mondo del baseball è sconvolto da un grave lutto che ha investito i Cardenales de Lara.

La foto pubblicata dalla società in segno di dolore e cordoglio ha fatto il giro della Rete: il club guaro piange la scomparsa prematura di Luis Valbuena (33 anni) e José “el hacha” Castillo (36 anni). Entrambi morti nella notte tra giovedì e venerdì a causa di un incidente stradale: impatto fatale, accaduto mentre tornavano in auto a Barquisimeto dall’incontro perso (5-4) contro i Leones del Caracas in trasferta. Nell’impatto é rimasto ferito anche Carlos Rivero.

Nella gara di ieri sera, “El hacha” aveva messo a segno tre hit in quattro apparizioni sul diamante. Invece Castillo aveva messo a segno un fuoricampo e mandato a punti tre compagni. Dal canto suo, Valbuena aveva avuto una prestazione di 4-1.

L’incidente stradale in cui entrambi hanno perso la vita nell’impatto, é avvenuto verso l’una del mattino nel settore La Morita, nell’autostrada tra Yaracuy e Barquisimeto. Stando ai rumors apparsi sui diversi media la vettura si é ribaltata dopo aver tentato di schivare delle pietre che dei malviventi avevano messo sulla strada per derubare i passeggeri della macchina.

In questa stagione 2018 della Liga Venezolana de Baseball Profesional i due erano perni fissi del roster dei Cardenales. Valbuena aveva uno score di 7 home run, 11 doppi e 22 compagni portati a punti. Mentre Castillo, aveva una media battuta di 265 ed aveva mandato a punti a 22 compagni.

Al momento della tragedia, i Cardenales de Lara comandano la classifica della Liga Venezolana de Baseball Profesional con 27 vittorie e 19 ko in 46 gare disputate.

(di Fioravante De Simone)