CARACAS – L’atleta venezuelana Yulimar Rojas (23 anni) ha ricevuto oggi a Madrid il premio As America.

“Molto emozionante ricevere da questo prestigioso quotidiano sportivo spagnolo un tale riconoscimento. Voglio dedicare questo premio alla mia familia ed il mio allenatore. So che questo riconoscimento mi servirá come motivazione per le prossime gare” ha dichiarato Rojas dopo aver ricevuto il premio.

La campionessa del salto triplo si é presa una pausa negli allenamenti che sta svolgendo insieme al suo coach, il cubano Ivan Pedroso, per assistere a questa ceremonia di premiazione.

Nel 2019, la Rojas sarà impegnata nei Giochi Panamericani che si svolgeranno a Lima, parteciperà nel mondiale a Doha (dove difenderà il titolo). Ma, sicuramente, uno dei suoi obiettivi principali sarà quello di stabilire il nuovo record mondiale del salto triplo, attualmente in mano alla camerunense Inessa Kravets con i suoi 15,50 metri.

In questo 2018, Yulimar Rojas ha vinto la medaglia d’oro nel mondiale Indoor che si é svolto a Birmingham grazie ad un salto di 14,63 metri con cui ha bissato il successo ottenuto nel 2016 a Portland, negli Stati Uniti.

“Mi sto preparando físicamente e mentalmente per affrontare nel migliore dei modi il 2019 dove ci saranno gare importantissime come i Panamericani e la Diamond League. Avrò nuovamente la possibilità di misurarmi con la colombiana Caterine Ibargüen. Poi ovviamente la meta è qualificarmi per i Giochi Olimpici Tokyo 2020, una volta ottenuto il pass punterò a migliorare la performance di Rio 2016. Questa volta voglio l’oro!” ha commentato Rojas durante il Gala del quotidiano As.

Il percorso in questa stagione é stato bloccato a causa di un infortunio alla caviglia destra che le ha impedito di partecipare alla Diamond League e ai Giochi Centroamericani e dei Caraibi che si sono svolti a Barranquillla.

Oltre alla Rojas sono state premiate dal noto quotidiano sportivo: Ana Carrasco (motociclismo), Gisela Pulido (kitesurf), Sandra Sánchez (karate), Lydia Valentín (sollevamento pesi), e altri.

(di Fioravante De Simone)