CARACAS. – Nella puntata di “L’Italia con Voi” di oggi 11 dicembre Monica Marangoni, con Stefano Palatresi al piano, apre parlando di “Neet”, sigla inglese che identifica i giovani che non studiano e non lavorano, con lo scrittore Sandro Frizziero, autore del libro: “Confessioni di un Neet”.

Si continua con Antonio Ornano, attore comico che ha saputo farsi apprezzare per la sua natura trasgressiva, ironica e divertente. Si parla degli italiani all’estero e le iniziative a loro dedicate con Francesca Alderisi, Senatrice eletta dagli italiani del Nord e Centro America, per anni un punto di riferimento per gli italiani all’estero, grazie al programma di servizio “Sportello Italia” trasmesso da Rai International.

Per la rubrica “EraOra. Il lato C della musica” Maria Cristina Zoppa è andata a Parma, al teatro Regio per il Festival “Barezzi”, dove tra tanti grandi artisti che hanno partecipato c’era anche Paolo Conte. In chiusura della puntata l’altra nostra rubrica “I had a dream” di Donatella Scipioni con la storia di Andrea Illy, che porta avanti la tradizione familiare.

Per le storie dal mondo si va in Sudafrica per conoscere Claudia Polese e Francesco Pietra, due italiani che insegnano Ingegneria Aerospaziale all’Università di Johannesburg.

Poi, a Washington, dove la famiglia Marra ha trasformato la passione per la pizza in un affare piuttosto redditizio.

Programmazione Martedì 11 Dicembre:

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK/TORONTO h17.00

BUENOS AIRES h19.00

SAN PAOLO h20.00

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH h14.00

SYDNEY h17.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG h18.45

