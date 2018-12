CARACAS. Nelle puntata di oggi 13 dicembre il primo ospite di Monica Marangoni e Michele Bertocchi, l’esperto web, è il fondatore di Eataly Oscar Farinetti, l’imprenditore che negli ultimi anni ha dato un nuovo senso all’italianità portando i nostri prodotti alimentari d’eccellenza in tutto il mondo.

Poi, per la rubrica “A spasso con l’arte”, si va al Macro, splendido museo che da pochi mesi ha iniziato a vivere un profondo rinnovamento artistico che lo sta rendendo uno dei luoghi più vivi e interessanti della Capitale.

Si passa poi, al tema delle pensioni con Tito Boeri, presidente dell’Inps. Segue Maria Cristina Zoppa che per la sua rubrica “Era Ora. Il Lato C della Musica” è di nuovo al festival “Barezzi” di Parma con il principe dei cantautori italiani: Paolo Conte. Spazio anche per la musica live con Rancore, rapper romano molto apprezzato tra i giovani, accompagnato dal suo dj Mattia Crescentini.

Con il professor Alesandro Masi, Segretario Generale della “Società Dante Alighieri”, per scoprire che cos’è e di cosa si occupa. Subito dopo la piccola lezione di italiano con la linguista Beatrice Palazzoni. In chiusura due grandi doppiatori italiani: Pino Insegno e Maria Pia Di Meo, insieme a Filippo Cellini, organizzatore della decima edizione del Gran Premio Internazionale del Doppiaggio.

Programmazione Giovedì 13 Dicembre:

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK/TORONTO h17.00

BUENOS AIRES h19.00

SAN PAOLO h20.00

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH h14.00

SYDNEY h17.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG h18.45

