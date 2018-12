CARACAS. – Nella puntata di oggi 18 dicembre Monica Marangoni, con Stefano Palatresi al piano, affronta il tema delicato delle donazioni di cellule staminali, con il professor William Arcese, primario di Ematologia di Tor Vergata, il medico che ha effettuato in Italia il primo trapianto di cellule staminali da cordone ombelicale e Veronica Di Benedetto Montaccini, vincitrice del Premio Roberto Morrione – insieme a Francesca Candioli – con l’inchiesta “Caro Cordone”.

Si continua parlando delle occupazioni future con Marino Lizza, esperto del mercato del lavoro e managing partner di WeCanJob, portale italiano di orientamento scuola e lavoro. Con Roberto Serio, segretario generale dell’Associazione Vittime Civili di Guerra, si cambia argomento e si parla degli ordigni esplosivi che continuano a causare disastri e morti in tutto il mondo.

Segue Maria Cristina Zoppa e la sua rubrica “Era Ora – Il Lato C della Musica” che ci fa conoscere “Lo Stato Sociale”, gruppo musicale che sta avendo un successo enorme. Con Luigi Scaglione, coordinatore del Centro Lucani nel Mondo, si fa il punto sulle iniziative dedicate ai corregionali che vivono all’estero. Chiude la puntata la rubrica “I had a dream” di Donatella Scipioni con la storia di Horacio Pagani che realizza la supercar tra le più veloci e costose al mondo.

Per le storie dal mondo si va a Dubai per conoscere Pasquale Della Penna, imprenditore che ha saputo farsi strada lavorando in un gruppo da 6mila dipendenti. Poi, in Argentina per conoscere Ana, che ha scelto di tornare nel nostro Paese per ritrovare le sue origini. E nel corso di questo viaggio ha fatto delle scoperte sorprendenti.

Programmazione Martedì 18 Dicembre:

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK/TORONTO h17.00

BUENOS AIRES h19.00

SAN PAOLO h20.00

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH h14.00

SYDNEY h17.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG h18.45

Per contattare la redazione di L’Italia con Voi scrivete a: litaliaconvoi@rai.it

Per contattare Rai Italia scrivete a: rai.italia@rai.it

www.raitalia.it