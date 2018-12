CARACAS – É iniziato il conto alla rovescia per la Coppa America: mancano sei mesi al fischio d’inizio. La Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol) ha definito le sedi e in quale fascia saranno inserite le 12 partecipanti.

All’edizione del 2019 partecipano tutte e dieci le squadre della CONMEBOL (Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay e Venezuela) oltre a due provenienti dalla confederazione asiatica (Giappone e Qatar).

I qatarioti prenderanno parte per la prima volta alla competizione, mentre per la compagine giapponese si tratterà di una seconda apparizione, la prima fu nel 1999. Sarà, curiosamente, anche la prima edizione della Copa America in cui nessuna delle squadre invitate appartiene alla CONCACAF; in particolare mancherà il Messico, che ha gareggiato in tutte e dieci le edizioni dal 1993 come squadra invitata.

La ceremonia d’apertura si disputerà, il 14 giugno alle 19:30 (ora di Caracas), nello stadio Morumbi della città di San Paolo. In questa sfida a scendere in campo saranno i verdeoro con un rivale ancora da definire. Mentre la finalissima é in programma, il 7 luglio alle 15:00 (ora di Caracas), nello stadio Maracaná di Rio de Janeiro.

Il resto delle sedi della Coppa América saranno: l’Arena Fonte Nova (Salvador Bahía), Arena de Gremio (Porto Alegre), Estadio Mineirao (Belo Horizonte), ogni stadio ospiterà cinque gare. Mentre il Morumbi e l’Arena Corinthians, entrambi nella città di San Paolo faranno da cornice a tre gare ognuno. In questo modo si disputeranno le 25 gare in programma per definire chi alzerà la Coppa America.

Il comitato organizzatore ha anche annunciato come saranno distribuite le nazionali per il sorteggio che si svolgerà il 24 gennaio a Rio de Janeiro.

Per definire le teste di serie e le rispettive fasce é stato preso in considerazione l’ultimo ranking Fifa del 2018. La vinotinto, che ha chiuso l’anno al 31esimo posto, é stata inserita in terza fascia insieme a Paraguay (32esimo) e Giappone (50esimo).

Le teste di serie saranno: Brasile (3º), Uruguay (7º) ed Argentina (11º). A sorpresa i campioni in carica, il Cile, sono in seconda fascia insieme a Colombia (12º), Cile (13º) e Peru (20º). Infine nell’ultima fascia ci sono Ecuador (57º), Bolívia (59º) e Qatar (93º).

L’anno prossimo in terra amazzonica vedremo se la roja sarà capace di vincere tre trofeo in maniera consecutiva o se sul trono ci sarà un nuovo sovrano.

(di Fioravante De Simone)