CARACAS. – Nella puntata di oggi 20 dicembre i primi ospiti di Monica Marangoni e Stefano Palatresi, al piano, sono Gianluca Santilli, presidente dell’Osservatorio bike economy e Marìka Aakesson, designer danese e ciclista convinta, che ci fanno riscoprire il piacere di andare in bicicletta.

Poi, per la rubrica “A spasso con l’arte”, si va al Macro, per visitare il nuovo progetto artistico in esposizione “Io sono Giordano Bruno”. Torna in studio con una sorpresa il nostro protagonista di tante incursioni Gianni Ippoliti – alias Dante Alighieri – e la sua signora Gemma Donati – alias Fabiana Latini.

Subito dopo la lezione di italiano con la linguista Beatrice Palazzoni, dedicata al tema “Natale”. Segue Maria Cristina Zoppa che per la sua rubrica “Era Ora. Il Lato C della Musica” ci presenta i 12 concorrenti della competizione Sanremo Giovani.

Si cambia argomento e si parla dello sport più amato dagli italiani: il calcio con il regista e autore di cinema, teatro e televisione Luciano Capponi, in studio in veste di presidente della Società Sportiva Monterosi di Viterbo, accompagnato da Selena Mazzantini, allenatrice della nazionale under 17 femminile e responsabile tecnico della Scuola Calcio Monterosi.

Per le nostre storie dal mondo si va in Canada dove una produzione teatrale ha saputo giocare in maniera molto brillante sulle tradizioni natalizie della comunità italo-canadese. Poi si va in Australia per scoprire come funziona la “ASR Football” scuola di calcio a Sydney.

Programmazione Giovedì 20 Dicembre:

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK/TORONTO h17.00

BUENOS AIRES h19.00

SAN PAOLO h20.00

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH h14.00

SYDNEY h17.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG h18.45

Per contattare la redazione di L’Italia con Voi scrivete a: litaliaconvoi@rai.it

Per contattare Rai Italia scrivete a: rai.italia@rai.it

www.raitalia.it