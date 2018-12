CARACAS. Il primo ospite di Monica Marangoni, accompagnata da Stefano Palatresi al piano, della puntata di oggi 21 dicembre è l’attore di Un posto al sole Michelangelo Tommasi, che racconta se stesso e Filippo Sartori, il personaggio che interpreta nella soap.

Si parla poi di “Cooking Class”, corsi formativi ai fornelli sotto la guida di uno chef, con lo scopo di comprendere l’importanza del Team, con la psicologa Maria Luisa Carnesi, Maria Letizia Rapetti, boutique manager e l’imprenditore Crescenzo Coppola.

Poi si passa al primo Presepe di sabbia che Jesolo ha donato a Papa Francesco presentato da Flavia Pastò, assessore al turismo della città e Massimo Ambrosin, responsabile del progetto “Sand Nativity”.

Chiara Lombardi, ricercatrice dell’Enea, ci spiega in che modo il cambiamento climatico incide sui fondali marini e quali danni provoca. Si torna a parlare di cucina italiana nel mondo con tre chef che nel loro percorso professionale hanno avuto diverse esperienze all’estero: Paolo Cacciani, Philippe Léveillé e Alessandro Cecere. Chiude la puntata l’esibizione live della cantante Maria Carfora.

L’Italia con Voi va in Canada, per conoscere le tradizioni del Made in Italy per le festività di Natale a Toronto.

Programmazione Venerdì 21 Dicembre:

