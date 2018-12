CARACAS – El 2018 ha sido un año difícil para Venezuela, lleno de preocupaciones y dificultades, donde alcanzar una meta se ha hecho cuesta arriba y en el que todos tienen algo que contar a nivel personal y social, pero, hay además personas muy preocupadas porque para estas fiestas en casi todas las familias faltan algunas personas en las mesas, las cuales se han ido huyendo de la crisis venezolana.

Yorelis Acosta, psicóloga clínico y social, explicó que los venezolanos están muy enfermos emocionalmente por la situación país y muchas personas padecen de tristeza, sufrimiento, colapso, aturdimiento, incomprensión , vulnerabilidad y sienten que no son capaces de manejar todas las variables del contexto, lo cual los ponen en una situación de desventaja.

Pero aunque es duro de comprender, la realidad es que el trance que atraviesan los venezolanos no es cualquier crisis, por ello lo recomendable es intentar comprender y tomarse el espacio para reflexionar, analizar y crear cada quien sus propias estrategias emocionales para no enfermarse.

“Es un mes de balance y agregar a la columna del inventario que hacemos el aspecto psicológico y de allí evaluar los impactos, las emociones que nos afectan, las situaciones con los niños y adultos mayores que son los sectores muy vulnerables. Hay que hacer el balance para prepararnos para el 2019”, indicó-.

Advirtió que si faltan algunas personas, hay que entenderlos, así como aceptar que es otra realidad y no estar en duelo permanentemente por el país. “Hay que pisar firme la realidad actual y no seguir suspirando por un pasado que no va a volver. Y hay que avanzar, no podemos vivir la crisis desde la tragedia, hay que solventarla, enfrentarla y seguir adelante”.

Recordó Acosta que a los venezolanos les tocó emigrar, así como en otros años lo hicieron los europeos, que estuvieron en otras condiciones, épocas y sin la tecnología actual y ellos ayudaron a construir este país, y aunque les costó mucho, lo lograron.

Lejos pero cerca

La profesora universitaria e investigadora del Centro de Desarrollo Social (Cendes) recomendó asumir la realidad y ver que hoy se cuenta con otras herramientas (como la tecnología) para las grandes migraciones, lo que hace que aunque se está lejos, se está cerca.

“Hay que pensar que los que están afuera están luchado por hacerlo bien y cumplen una labor importante y muchos mandan dinero, comida y medicina, porque el tema de las remesas se convirtió en algo importante en Venezuela y los que están afuera están ayudando, sino para algunos la situación sería mucha más dura”.

La experta recomendó intentar seguir las tradiciones y en caso de ver que se hace complicado por falta de productos o recursos, ser ingeniosos a la hora de estar en la mesa, cambiar algunos ingredientes, preparar otras cosas de comer para compartir, pues son tiempos de solidaridad, de estar unidos con amigos y vecinos y de nuevas oportunidades de conocerse, así como de prepararse para un año que se perfila complicado.

Darse una tregua

Indicó que es conveniente hacer un balance personal y procurar descansar porque este año fue duro, el venezolano está agotado y necesita recuperar fuerzas para reducir el ruido mental, porque las ideas fluyen mejor y se es más creativo, que cuando se siente rabia, exaltación o angustia.

Además de los consejos en materia psicológica, es necesario cuidar los hábitos saludables, descansar, dormir, hacer ejercicios y actividades que ayuden a mantener la calma para lograr relajarse y liberar el stress.

Acosta explicó que la esperanza y el optimismo son estado emocionales que se aprenden, hay cosas que ayudan a tener mente positiva, pero hay que practicarlo.

“Una de esas manera de aprenderlo es aceptar la realidad y no estar anclado al pasado, hay que tener relaciones positivas, hay gente muy mal que necesita ayuda especializada y está el grupo tóxico, que no se deja ayudar y están negativos, por lo que hay que protegerse contra eso”.

Aclaró que las personas tampoco deben sentir culpa por poder lograr algo que los demás no obtienen, porque además no todo el mundo está en la misma situación de precariedad, porque hay quienes han podido reinventarse y tener más de un trabajo para hacerle frente a la hiperinflación.

Precisó que lo importante es hacer la misma planificación que la persona hacía antes, pero considerando otros tiempos y variables, porque alcanzar las metas va a ser más complicado.

Indicó que hay que tener esperanza y optimismo para seguir construyendo hacia adelante, porque a pesar de la adversidad, deben mantenerse los planes porque los problemas se superan, además hay que modelar con el ejemplo a los niños y jóvenes porque eso inspira y estimula.

Destacó que durante las crisis las personas muchas veces dan a conocer cosas buenas que nadie conocía, pero también aparecen cosas negativas, porque la crisis estimula lo bueno y lo malo. El venezolano ya no es igual, ahora todo lo valora más y la gente es más solidaria y se ayuda, y dentro de la precariedad, siguen compartiendo cosas.

Cómo blindarse

“Si sabemos que viene una tormenta, hay que prepararse”. En el 2019 cada quien debe estar precavido y buscar qué hacer, por ello es bueno tomar los recursos posibles, compartir, hacer nuevas alianzas y amistades, así como reconocer las emociones y vencer la desesperanza, haciendo cosas diferentes porque el país requiere de creatividad, esfuerzo y valor y todas las generaciones tienen nuevos retos.

Comentó que para comprender a Venezuela hay que descifrar el rompecabezas y aunque muchos jóvenes que se están yendo, otros no quieren hacerlo y están luchando desde las universidades y la calle y nos están enseñando muchas cosas.

Lamentó que en la actualidad no hay percepción de futuro porque se borró de las mentes, culpa de la falta de políticas del Estado. Esta situación está llevando al desespero, a las migraciones masivas muchas no planificadas y a estados depresivos, por ello es bueno tener proyectos, planes, metas y sueños.

En recesión hay que abrirse al descanso, para pensar, recrearse y mantener siempre el contacto con la realidad, puntualizó.

Letizia Buttarello