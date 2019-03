CARACAS. – Nella puntata di oggi de “L’Italia Con Voi” la prima ospite di Monica Marangoni, accompagnata in quest’occasione da Michele Bertocchi al web, apre parlando di “Moda in Italy” e delle grandi eccellenze italiane con Stefano Dominella, accompagnato dal giovane stilista Filippo Laterza.

Poi, un esempio di eccellenza nella sanità italiana: il professore Francesco Musumeci, cardiochirurgo del San Camillo di Roma, protagonista, con la sua equipe, del primo intervento al mondo su un paziente affetto da «sindrome da invecchiamento precoce».

A seguire, Francesca Sforza, giornalista del quotidiano “La Stampa”, ci dimostra dati alla mano come la grande comunità di italiani all’estero stia tornando a crescere, mentre il giornalista della Rai Giorgio Balzoni ci racconta il grande statista Aldo Moro di cui è stato alunno e collaboratore. In chiusura, la rubrica “I Colori dell’Italicità” di Francesco Zippel, con l’intervista a Ferdinando Scianna, uno dei più grandi fotografi sulla scena internazionale.

Per le Storie dal Mondo in questa puntata si va in India a conoscere Daniela Sansone che lavora come manager addetta alle pubbliche relazioni in uno degli hotel più esclusivi del mondo. Poi all’Avana, per conoscere Stefano Marzoli proprietario di una “casa particolar”, una delle poche forme di libera impresa nel turismo a Cuba.

Programmazione Mercoledì 6 Marzo:

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK/TORONTO h17.00

BUENOS AIRES h19.00

SAN PAOLO h19.00

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH h14.00

SYDNEY h17.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG h18.45

