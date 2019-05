CARACAS – Il Centro Social Italo Venezolano di Barinas ha festeggiato nel migliore dei modi il 52esimo anniversario della sua fondazione. La direttiva del club ha organizzato diverse attività per celebrare la storica data. I soci sono stati con il fiato sospeso con gare di calcio, pallavolo, domino, boccette, scopone scientifico e caída.

Al torneo di calcio, dove hanno partecipato squadre Under 14, il sodalizio italico é salito sul gradino più alto del podio e alle sue spalle é arrivata la “Escuela de fútbol La Floresta”.

Mentre quello di pallavolo era esteso a più categorie: “Desarrollo”, “Minivol”, “Infantil-Juvenil” maschile e femminile e “Libre-Mixto”.

Nella categoria “desarrollo”, dove si sfidavano ragazzi con un’età compresa tra 8-11 anni, il trofeo é stato vinto dal CSIV di Barinas che ha battuto in finale l’Escuela de Voleibol Maporal. Anche nella categoria “Minivol” (12-13 anni) la finale ha visto in gara le stesse squadre con lo stesso risultato: vittoria per il team azzurro.

Nella categoria “Infantil-Juvenil” (14-19 anni), femminile, l’Escuela de Voleibal Maporal ha avuto la meglio sul club italico di Barinas. In quella maschile, il CSIV di Barinas si é sbarazzato senza problemi dell’Escuela de Voleibol Marcos Liendo.

Infine, il torneo “libre-mixto” é stato vinto dal Club Deportivo Español che ha battuto in finale la Escuela de Voleibol Maporal.

Al torneo di “Caida”, gioco di carte popolare in Venezuela che usa le carte spagnole, hanno partecipato 12 coppie. La medaglia d’oro é stata vinta dal binomio Fabrizio Misuraca – Mario De Trizio che ha superato il team con Giuseppe Gangi e José Gangi.

Nel torneo di Domino, c’erano in gara 16 coppie. La squadra che ha mattato bene le pedine avversarie aveva in rosa Richard Droubi – José De Trizio, lasciando senza scampo Alberto De Filippo – Nestor De Almeida.

Nello scopone scientifico, il torneo é stato vinto da Giovanni Colombo – José De Trizio che hanno superato nella finalissima Emidio Luzi – Cesar De Filippo

La medaglia d’oro nel torneo di boccette é stata vinta da Italo Bascone che ha battuto in finale Gaspare Cammarata.

(di Fioravante De Simone)