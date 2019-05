CARACAS- A través de Twitter periodistas y medios de comunicación informaron de la presencia de supuestos agentes del Sebin en las adyacencias de la residencia del Embajador de España donde se encuentra hospedado el dirigente opositor Leopoldo López.

“Atención. En estos momentos se encuentran 4 patrullas del Sebin con funcionarios encapuchados y civiles armados frente la embajada de España. La situación se presenta frente a la casa del embajador de España”, informó el director del Centro de Comunicación Nacional Alberto Federico Ravell.

No obstante, se informó que no son solo agentes del Sebin sino presuntos colectivos armados del chavismo los cuales se encontrarían en el sitio. “Denuncian que en estos momentos se encuentran cuatro patrullas del Sebin con funcionarios encapuchados y civiles armados frente la embajada de España” a través de twitter.

Hasta el momento no hay noticias de que ni López o su esposa, Lilian Tintori se hayan pronunciado al respecto.

Por su parte el Canciller de España Joseph Borrell restó importancia sobre la presencia de agentes del Sebin en las cercanías de la residencia del Embajador de España donde se encontraría hospedado el dirigente opositor Leopoldo López.

“Que haya vigilancia policial me parece lo más normal, sería raro que no la hubiera”, dijo Borrell, para luego añadir que no habrá problemas mientras no ingresen a dicha embajada por la fuerza, “Mientras estén en la puerta no pasa nada”, manifestó.

El Canciller también comentó sobre la visita que hizo Juan Guaidó reconocido por España como presidente encargado de Venezuela, a Leopoldo López, lo siguiente: “forma parte de los contactos que mantiene el embajador con todos los actores políticos con presencia en el país”.