CARACAS – Con un comunicato stampa la Federación Venezolana de Voleibol (FVV) ha annunciato che a fine mese sarà selezionata la coppia che rappresenterà il paese nei Giochi Panamericani Lima 2019.

Tra i possibili convocati ci sono Carlos Rangel, José Gregorio “Tigrito” Gómez, Jesús Villafañe (ha partecipato ai Giochi Olimpici di Londra 2012), Ronald Fayola e Rolando Hernández. La notizia é stata resa nota da Nelson Delimore, vice-presidente della FVV.

Tutti questi campioni del volley sulla sabbia hanno messo a punto un ampio rodaggio in questa stagione durante la quale hanno rappresentato il Venezuela nel Circuito Suramericano e nella Coppa Continental. Va segnalato che nella quarta tappa del Suramericano la coppia José Gregorio Gómez – Carlos Rangel si é aggiudicata la medaglia d’argento.

Il torneo di beach volley nei Giochi Panamericani é in programma tra il 25 e 30 luglio nella località di Costa Verde. Va ricordato che il torneo assegnerà posti per i Giochi Olimpici Tokyo 2020. In caso di mancata qualificazione, i creoli avranno l’occasione di rifarsi nel Campionato del Mondo di Beach Volley che si disputerà ad Amburgo, in Germania. Il torneo si svolgerà nello stadio “Am Rothenbaum”, storica sede del German Open Hamburg di tennis.

(di Fioravante De Simone)