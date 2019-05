ROMA. – Colpi di mercato? Dovranno attendere. L’ormai prossima fine del campionato darà il via invece a quella che potrebbe essere la più grande rivoluzione degli ultimi anni sulle panchine di serie A, con quasi tutte le big intenzionate a cambiare guida. Il divorzio tra la Juve e Massimiliano Allegri ha scompaginato ancor di più le carte su un tavolo su cui giocheranno in tanti. Fa eccezione il Napoli, saldo nella continuità con un pezzo da novanta come Carlo Ancelotti.

In realtà, insieme con i bianconeri al momento c’è solo la Roma ad aver bisogno di un nuovo tecnico (Claudio Ranieri ha già detto che con domenica chiude), ma sono alte le probabilità che le milanesi decidano di cambiare, in un vortice che potrebbe coinvolgere anche l’Atalanta e la Lazio, visto il credito che hanno raccolto Gian Piero Gasperini e Simone Inzaghi. Il puzzle appare complicato e molti sembrano attendere la mossa della Juve per agire di conseguenza.

Voci insistenti danno quasi sicuro l’addio di Luciano Spalletti e l’approdo all’Inter di Antonio Conte, che avrebbe rinunciato ad un ritorno a Torino. Al Milan viene accostato il nome di Eusebio Di Francesco, ma nella lista dei papabili c’è anche Gaperini, che piace moltissimo alla Roma. Un posto in Champions potrebbe però trattenere il tecnico piemontese a Bergamo, aumentando al contempo l’appeal di Inzaghi, che ha estimatori sia nella Torino bianconera sia alla corte del Diavolo. Dopo anni alla Lazio e la vittoria in Coppa Italia, il piacentino ha le motivazioni per provare i suoi talenti lontano da Roma.

Un nome che torna con insistenza è quello di Maurizio Sarri, il quale potrebbe trasferirsi alla Juve ma anche nella capitale alla guida dei giallorossi. Secondo Marcello Lippi, il club degli Agnelli avrebbe già un nome e per annunciarlo aspetterebbe “la fine di alcune competizioni”. Una dichiarazione che sembra indicare l’ex tecnico del Napoli più che i protagonisti della finale Champions, Juergen Klopp e Mauricio Pochettino.

I tifosi giallorossi pretendono da Pallotta un segnale forte, e nel caso Gasperini e Sarri potrebbero accontentarli più di un altro nome che si è fatto in questi giorni, quello dell’ argentino Marcelo Bielsa. Al valzer delle panchine sono chiamati a partecipare anche Marco Giampaolo e Sinisa Mihajlovic, che hanno entrambi estimatori tra le squadre da coppe europee.