CARACAS – El presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal aseguró que el 70% del transporte de carga en Venezuela están paralizados, debido a falta de gasolina y de repuestos, lo que repercute y afecta sobremanera, la distribución de alimentos y productos básicos desde los estados productores hacia el resto del territorio.

Igualmente, los fletes por traslado se encarecen debido a la falta de gasolina y a las pocas unidades de transporte disponibles.

Larrazábal alertó que el problema del combustible cada vez es más crítico y extenso, sin embargo, desde hace dos meses se han visto afectados los estados fronterizos de Táchira, Mérida y Trujillo.

Explicó que cuando Maduro llegó a la presidencia se producían 3 millones de barriles diarios y actualmente no se alcanzan apenas 500 mil barriles por día,

Dijo que el consumo interno se redujo alrededor de 200 mil barriles diarios, mientras que antes se consumían 700 mil barriles diarios de combustible, es decir apenas se gasta un tercio del registro habitual.

Ante la situación nacional, el represente gremial lamentó que el gobierno no busque soluciones y se burle de los ciudadanos, y advirtió que “si la posición de Pdvsa y autoridades del Ministerio de Energía es de no reconocer la realidad, mucho menos están en capacidad de ofrecer una propuesta”, al tiempo que destacó que la actitud no es producto de las sanciones estadounidenses.