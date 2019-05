ROMA. – Non riesce all’Italia il tris nella coppa delle Nazioni. L’edizione 2019 se l’aggiudica la Svezia, davanti all’Irlanda, con Belgio e Olanda appaiate al terzo posto. Quinto posto per il quartetto azzurro. Ospite d’onore della gara clou dell’87/a edizione del concorso ippico di Piazza di Siena è stato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha assistito a quasi tutto il secondo round della Coppa delle Nazioni ed ha poi premiato la squadra vincitrice, mentre l’area di Villa Borghese veniva sorvolata dalle Frecce Tricolori.

“Il Presidente della Repubblica è stato entusiasta” ha raccontato il n.1 del Coni, Giovanni Malago’. “Mattarella – ha aggiunto il presidente del Coni – è rimasto colpito molto positivamente anche dall’atmosfera, ha apprezzato la riqualificazione dell’area, dalle opere allestite per la manifestazione, tutte in materiale ecocompatibile, poco invasive. C’è una cosa che è stata vista come valore aggiunto: la possibilità, per il pubblico, di poter usufruire di una parte di Piazza di Siena con un ingresso gratuito, perché questa disciplina, contrariamente all’immaginario collettivo, è sempre più seguita”.

“Non possiamo che essergli grati – ha concluso Malagò – L’anno scorso non era potuto venire per le note vicende che hanno accompagnato gli aspetti governativi, quest’anno ha onorato la sua parola”. Affollata la tribuna d’onore e occhi puntati su Bruce Springsteen, presente anche quest’anno a Piazza di Siena per sostenere la figlia Jessica, in gara con gli Stati Uniti. La Svezia – Henrik Von Eckermann con Toveks Mary Lou, Angelie Von Essen con Luikan Q, Fredrik Jonsson con Cold Play e Peder Fredricson con H&M Christian K – si è aggiudicata la Coppa delle Nazioni chiudendo la gara con 8 penalità complessive ripetendo così il successo del 2000, primo della storia in Coppa della Svezia nello CSIO romano, bissato tra l’altro nel Gran Premio Roma con Lisen Bratt.

Gli azzurri (Luca Marziani, Riccardo Pisani, Lucia Le Jeune Vizzini e Lorenzo De Luca), terzi dopo il primo giro con 11 penalità (1 per Marziani con Tokyo du Soleil, 5 per Pisani con Chaclot e per la Vizzini con Loro Piana Filou de Muze, con lo ‘scarto’ delle 8 penalità commesse da De Luca con Ensor de Litrange LXII), nel secondo round hanno dovuto rinunciare alla Vizzini per un problema al suo Filou. C’è stato in chiusura il percorso netto di De Luca ma dopo le 8 penalità di Marziani e le 4 di Pisani, per un totale di 12 nel giro e 23 nella gara.