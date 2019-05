CARACAS – Barinas, Maracaibo e Maracay saranno gli scenari delle prime battaglie dove sarà in palio il trono del Torneo Apertura.

Oggi, alle 18:00 nell’Agustín Tovar di Barinas, andrà in scena uno dei match più attraenti di questi play off. Lo Zamora ospiterà il Mineros.

I bianconeri di Barinas hanno disputato un semestre altalenante riuscendo a qualificarsi per i play off solo all’ultima giornata. I ragazzi di José Alí Cañas hanno chiuso al sesto posto con 29 punti grazie ad uno score di 8 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte.

Lo Zamora ha costruito questa qualificazione nella sua roccaforte, l’Agustín Tovar dove ha avuto conquistato 5 vittorie e 4 pareggi. Va ricordato che su questo campo, il Carabobo é stato battuto per 1-0. La formazione llanera non perde su questo campo, in una gara valevole per la Primera División, dal 23 settembre 2018. Allora fu battuto per 1-2 dal Deportivo Anzoátegui.

Dal canto suo, Mineros ha disputato un ottimo Torneo Apertura chiudendo la regular season al terzo posto con 34 punti. I nerazzurri di Puerto Ordaz in questo semestre hanno portato a casa 10 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte.

Queste squadre si sono affrontate in 34 occasioni in Primera División con un bilancio di 12 vittorie bianconere ed 11 nerazzurre. Mentre il segno “X” ha fatto da padrone in 11 occasioni.

Durante il Torneo Apertura, Zamora e Mineros, si sono sfidate a Barinas il 24 febbraio ed i padroni di casa hanno vinto per 3-0 grazie alle reti di Osorio (30’), Romero (77’) e González (87’).

Mineros non vince nella denominata “ciudad marquesa” dal 27 novembre 2011, quando vinse per 1-2 grazie alle reti del cileno Julio Gutiérrez e l’attaccante venezuelano Darwin Machís (con un breve passaggio nell’Udinese). Mentre per i llaneros lasció il segno Gregory Lancken.

Per la sfida di stasera mister José Alí Cañas non avrà a disposizione l’attaccante Ángel Osorio (problema al ginocchio), Óscar Osorio (squalificato). Mentre Joel Graterol ed Erickson Gallardo non ci saranno perché sono in ritiro con la nazionale.

Anche, mister Horacio Matuszyczk dovrà fare i conti con le assenze non ci saranno I centrocampisti Francisco Flores ed Argenis Gómez, il primo per un problema muscolare mentre il secondo é alle prese con problemi intestinali.

Domani, alle 16:00 nello stadio Pachencho Romero, sarà il turno di Zulia-Caracas. I lagunari hanno chiuso la regular season al settimo posto con 28 punti, mentre i capitolini sono arrivati secondi con 35.

La squadra allenata dall’italo-venezuelano Francesco Stifano si presenterà con il morale alle stella grazie alla spettacolare vittoria 2-1 contro il Palestino nella secondo turno della Coppa Sudamericana. Mentre il Caracas é stato battuto di misura per 1-0 dal Liverpool in Uruguay, ma hanno tutte le carte in regola per ribaltare la frittata all’Olíimpico.

I precedenti ci dicono che Zulia e Caracas si sono affrontati in 25 occasioni con un bilancio di 13 vittorie per i rojos del Ávila e nove lagunari. In tre occasioni hanno pareggiato.

Domenica, alle 17:00, la ciudad jardín ospiterà il match Aragua-Estudiantes de Mérida. I giallorossi hanno disputato un semestre da favola chiudendo al quinto posto con 30 punti, a pari merito che i suoi avversari: l’Estudiantes de Mérida.

Aragua ed Estudiantes de Mérida si affronteranno per la 29esima volta sul campo dell’Hermabos Ghersi. I precedenti ci dicono che in nove occasioni hanno vinto i giallorossi e sette volte gli andini. Mentre in dodici opportunità hanno pareggiato.

L’ultima volta che si sono affrontate é stato il 23 febbraio ed hanno pareggiato 0-0 a Maracay.

Il Monday night sarà quello tra Carabobo-Atlético Venezuela. La squadra valenciana é stata quasi perfetta, le uniche due squadre capaci di batterla sono state Metropolitanos (2-1) e Zamora (1-0). Mentre l’Atlético Venezuela é entrato a sorpresa nella festa degli otto, ma l’arma in più di questa squadra é un certo Edder Farías, autore di 17 reti in 19 gare disputate per una media di 0.89 gol a partita. Queste reti sono arrivate 11 su azione, 4 di testa e 2 su calcio di rigore.

(di Fioravante De Simone)