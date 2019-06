CARACAS – Aggregazione, rispetto e divertimento sono tre parole che descrivono alla perfezione la Giornata Nazionale dello Sport. Manifestazione che non solo si svolge in Italia ma anche oltre i confini del bel paese, qui in Venezuela si festeggerà nel Centro Social Italo Venezolano di Mérida e nel Centro Italo Venezolano di Barinas.

Nel sodalizio della cosiddetta “ciudad marquesa” si celebrerà in maniera estesa, iniziando domani ed arrivando fino a sabato 8 giugno.

Domani, gli amanti dello sport potranno intrattenersi con il torneo di pool italiano, dove saranno in gara 30 partecipanti. Saranno premiati i primi due della classe.

Sempre domani, prenderà il via il torneo di calcio. A contendersi la Coppa saranno quattro squadre: La Floresta, Fundeci, PDVSA e Centro Italo Venezolano di Barinas. Le categorie in gara saranno: Under 10, Under 12, Under 14 ed Adulti, si stima che giocheranno circa 300 calciatori. Qui a livello di squadra saranno premiate, in tutte le categorie, le due finaliste, mentre a livello individuale saranno assegnati premi al “miglior portiere” e “goleador”.

Nella pallavolo, il torneo inizierà lunedì, qui ci saranno quattro categorie in gara: “Desarrollo” (8-11 anni), “Miniball” (12-13 anni – misto), “Juvenil” (14-19 anni, maschile-femminile) e “Adultos” (Over 20 – misto). A questo torneo i team in gara saranno Centro Social Italo Venezolano di Barinas, Club Español, Escuela Maporal e Chamoballs. Qui invece saranno premiati i primi tre della classe di ogni categoría.

L’evento, promosso dal Coni e dal sodalizio llanero, è rivolto a chi ama e pratica lo sport e alla promozione di numerose discipline sportive.

Un’iniziativa volta a promuovere e a valorizzare la funzione educativa e sociale dello sport, quindi, quale fondamentale fattore di crescita e di arricchimento dell’individuo, di preservazione della salute, di miglioramento delle qualità della vita e di responsabilizzazione e rafforzamento della società civile.

Infine sabato 8 giugno ci sarà spazio anche per la cultura grazie alla scuola di danza “Vital Art” con appuntamento fissato alle 19:00.

La Giornata Nazionale dello Sport sarà un’occasione per vivere ed immergersi nell’attività fisica e nei suoi valori, in un club come l’Italo Venezolano di Barinas che fa proprio dello sport la sua linfa vitale, va ricordato che pochi giorni fa ha festeggiato il 52esimo Anniversario nel segno dello sport.

(di Fioravante De Simone)