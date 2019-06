CROTONE. – Ancora uno “sbarco fantasma” di migranti in Calabria. Ai 60 arrivati a Roccella Jonica dopo essere stati intercettati a bordo di una barca a vela da due unità navali della Guardia di finanza, una del Roan di Vibo Valentia e l’altra del Gruppo aeronavale di Taranto, se ne sono aggiunti oggi altri 53. Erano a bordo anche loro di una barca a vela di piccole dimensioni, che é stata soccorsa al largo di Isola Capo Rizzuto e condotta nel porto di Crotone dagli stessi reparti della Guardia di finanza che erano intervenuti in precedenza.

Continuano dunque gli “sbarchi fantasma” sulle nostre coste. Il rischio é che l’afflusso incontrollato di migranti, con l’arrivo dell’estate ed il miglioramento delle condizioni meteomarine, possa accentuarsi sempre più. Sessantadue venerdì a Pozzallo (Ragusa) e 113 in Calabria, a dimostrazione che il nostro Paese continua a rappresentare una delle mete preferite delle “rotte dei disperati”. Comunque, il Viminale aveva assicurato che la situazione é sotto controllo. Fonti del Ministero dell’Interno avevano invitato ad evitare qualsiasi allarmismo proprio in merito ai cosiddetti “sbarchi fantasma”, gli arrivi cioè via mare attraverso piccole barche più difficili da individuare.

Secondo le stesse fonti del Viminale, i rintracci a terra in prossimità di uno sbarco sono stati 5.371 nel 2017, 3.668 nel 2018 e si sono ridotti a 737 nel 2019. “Numeri che – aveva sottolineato ancora il Ministero – mostrano l’evidente riduzione del fenomeno grazie alla politica dei ‘porti chiusi’, che ha ridotto sensibilmente gli arrivi e per effetto dei controlli mirati da parte delle forze di polizia disposti dai prefetti delle zone interessate”.

A fronte delle rassicurazioni e delle garanzie da parte del Viminale secondo cui la situazione é sotto controllo, la Guardia di finanza continua a mantenere alta la vigilanza in mare allo scopo di intercettare imbarcazioni con a bordo migranti. Così come é successo negli ultimi giorni al largo della coste della Calabria.

Venerdì pomeriggio un’imbarcazione a vela con 60 migranti a bordo era stata avvistata da un velivolo del Comando operativo aeronavale di Pomezia mentre si trovava a 35 miglia dalla costa ionica della Calabria. Due motovedette della Finanza, una di Vibo e l’altra del Gruppo aeronavale di Taranto, in serata avevano intercettato la barca, un monoalbero di 15 metri, a una decina di miglia da Caulonia, nel reggino. I migranti, di nazionalità iraniana, irachena e siriana, erano stipati sottocoperta. Tra loro sei donne e 13 minori.

Il copione si é ripetuto identico. Questa volta una barca a vela con a bordo migranti, dopo essere stata avvistata in acque internazionali, é stata intercettata al largo di Isola Capo Rizzuto, nel crotonese. I migranti a bordo, in questo caso, erano 53, tutti uomini e tutti pachistani. Tra loro anche dieci minori. La nave era partita dalla Turchia e batteva bandiera dello stesso Paese asiatico.

Altri 38 migranti, secondo quanto segnala in un tweet “Mediterranean Hope”, il programma per rifugiati e migranti della Federazione delle chiese evangeliche in Italia, sono arrivati a Lampedusa. Il gruppo, partito dalla Libia, é composto da 20 uomini, 17 donne e una bambina, nativi di Costa d’avorio, Guinea e Tunisia. Alcuni di loro erano disidratati. Tra loro anche una donna in precarie condizioni di salute. L’allarme migranti, dunque, resta sempre alto.

