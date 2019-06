CARACAS – La Giornata Nazionale dello Sport é un evento che non solo si festeggia in territorio italiano, ma anche all’estero! In Venezuela i club italici che hanno aderito a questa iniziativa sono stati il Club Italo di Barinas e il Centro Social Italo Venezolano di Mérida.

Nel sodalizio della località llanera le attività sportive in gara sono state: boccette, domino, calcio, pallavolo e scopone scientifico.

Al torneo di boccette, hanno partecipato 16 coppie, che hanno regalato gare emozionanti. Italo Bascone – Gaspare Cammarata é stata la coppia vincente che ha battuto in finale il duo Enzo Colombo – Ricardo Rinaldi.

Nel CIV di Barinas il suono delle pedine ha tenuto con il fiato sospeso i giocatori ed i tifosi nel torneo di domino. Le coppie in gara in questo sport di strategia sono state 16. Il team vincente é stato quello con Sebastiano Angione – Nicolino Vertuccio che aveva come supplente Adjam Alhanawi. Al secondo posto si é piazzato il binomio: Richard Droubi – José De Trizio

Una delle discipline che si sta ritagliando uno spazio importante nel Club Italo Venezolano di Barinas é lo scopone scientifico, non sono é praticato solo dagli anziani, anzi ci sono sempre più giovani che hanno la passione per le carte napoletane.

Al torneo di scopone scientifico hanno partecipato 14 coppie. I vincitori della medaglia d’oro sono stati Sebastiano Angione – Nicolino Vertuccio che hanno battuto in finale Enzo Colombo – Nunzio Vertuccio Jr.

Anche la pallavolo é uno sport in crescita nel sodalidio di Barinas, nei giochi Fedeciv lascia sempre il segno con le sue squadre. Nel torneo disputato nella “ciudad marquesa” erano quattro le categorie in gara: “Desarrollo” (8-11 anni), “Miniball” (12-13 anni – misto), “Juvenil” (14-19 anni, maschile-femminile) e “Adultos” (Over 20 – misto). A questo torneo i team in gara erano Centro Social Italo Venezolano di Barinas, Club Español, Escuela Maporal e Chamoballs.

Nelle categorie desarrollo e minivol (10-11 anni), il sodalizio italico ha chiuso al secondo posto alle spalle della Escuela de Voleibol Maporal.

Nella Minivol 12-13 e nella Giovanile Femminile, il CIV di Barinas é salito sul gradino più alto del podio dopo aver battuto in finale la Escuela de Voleibol Maporal.

Infine nella categoria libre mixto, il Club Deportivo Español si é aggiudicato la vittoria dopo aver battuto in finale la Escuela de Voleibol Maporal.

Nel torneo di calcio, a contendersi la Coppa c’erano quattro squadre: La Floresta, Fundeci-La Cinqueña, Pdvsa e Centro Italo Venezolano di Barinas. Le categorie in gara erano: Under 10, Under 12, Under 14 ed Adulti.

Nella categoria Under 10 gli azzurrini hanno conquistato la coppa dopo aver battuto in finale la Escuela de Futbol La Floresta. Mentre nell’Under 12, FUNDACI – Escuela La Cinqueña si é aggiudicato l’oro, l’argento é stato vinto dall’Escuela de Futbol La Floresta.

Il Torneo Under 14 é stato vinto dal Club Italo Venezolano Barinas che ha battuto in finale l’Escuela de Futbol La Floresta.

Spostandoci nella zona andina, il Centro Social Italo Venezolano di Mérida, riuscendo a dribblare le diverse avversità (piogge, problemi elettrici e mancanza di carburante), ha organizzato i tornei di domino e bolas criollas.

Nel dominó il sodalizio italo-venezuelano ha chiuso al secondo posto alle spalle del Country Club. Nel torneo di bolas criollas maschile i primi due della clase sono stati: Colegio de Licenciados e Colegio de abogados. Mentre in quello femminile, le azzurre hanno chiuso al primo posto battendo in finale il Club demócrata.

Le altre attività in programma nel Centro Social Italo Venezolano di Mérida calcio, tennis e frontón non si sono disputate a causa delle pessime condizione climatiche.

(di Fioravante De Simone)