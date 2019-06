TORINO. – La storia infinita che dovrebbe portare Maurizio Sarri a firmare per la Juventus, con un colpo di scena però mai da escludere, si arricchisce ogni giorno di nuovi elementi. L’ultimo è quello che ci sarebbe un tentativo, in extremis ma molto pressante, del Chelsea per convincere il tecnico italiano a restare. La notizia pubblicata dal tabloid ‘Sun’ ha rialzato la fibrillazione sulla panchina della Juventus, ad ormai 26 giorni dall’annuncio del divorzio da Massimiliano Allegri. E ha ringalluzzito la schiera di chi, oltreManica, in Italia e altrove, insiste nel sostenere che alla fine alla corte di Andrea Agnelli arriverà Pep Guardiola.

Sul conto del tecnico catalano in Inghilterra hanno ipotizzato una stagione ancora al City e poi un anno sabbatico. Ricostruzione che Guardiola ha respinto con una certa insofferenza in un’intervista al quotidiano spagnolo ‘Mundo Deportivo’: “Non prendo anni sabbatici. Le notizie escono, si copiano e non si verificano. Ho due anni di contratto con il Manchester City, se non mi mandano via, resterò”.

Nel mare magnum di voci, indiscrezioni, indizi e suggestioni intorno a Sarri e Guardiola, i tifosi juventini fremono, mentre il mercato bianconero va avanti comunque. L’edizione francese di Eurosport ha sostenuto che Guardiola arriverà comunque alla Juventus, non nei prossimi giorni ma tra due anni, dopo avere chiuso il ciclo con i Citizens, con un ingaggio sui 20 milioni di euro a stagione.

Tra due anni scadrà il contratto con Cristiano Ronaldo, 31 milioni a stagione, il club bianconero potrebbe avere già programmato di dirottare il ‘sacrificio economico’, comunque inferiore a quello per CR7, per un tecnico al top. Di sicuro, più d’uno a Torino tra i tifosi più vicini alla società bianconera sono convinti che la Juventus abbia fatto più di un tentativo per conquistare Guardiola, la prima scelta per le ambizioni del club 8 volte campione d’Italia ma sempre deluso in Europa. E l’insistenza, negli ultimi giorni, delle dichiarazioni di fedeltà al City dell’allenatore catalano possono essere interpretate conferme di un dialogo avviato, forse troncato o probabilmente solo rinviato.

Il prossimo passo tocca comunque al Chelsea: la dirigenza dei Blues dopo la finale trionfale in Europa League, si sarebbe convinta che Sarri è l’allenatore ideale e che sarebbe un errore troncare il rapporto all’inizio di un possibile ciclo. Se proprio Sarri sarà irremovibile, il Chelsea punta su Patrick Lampard, 648 partite e 211 gol da giocatore dei Blues, quest’anno tecnico al Derby County. A metà giugno nessun grande club può permettersi di non avere il nome pronto per la panchina. Nemmeno la Juventus, naturalmente, che aspetta fiduciosa le decisioni definitive del club inglese per liberare Sarri.