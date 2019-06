CARACAS – La notizia era nell’aria di diversi giorni, oggi é arrivata la conferma: Aragua e Llaneros sono state retrocesse in Segunda División per problemi amministrativi. Per questo motivo, il Torneo Clausura si disputerà con 18 squadre e sempre secondo i rumors il numero potrebbe ridursi addirittura a 17 se anche il Deportivo Anzoátegui venisse penalizzato.

L’ordine del declassamento delle due compagini é stato emesso dalla Fifa ed il comunicato é arrivato negli uffici della Federación Venezolana de Fútbol. Nella lettera inviata dal massimo rettore del calcio mondiale si dava l’ordine di mandare in serie B le due compagine per il mancato pagamento degli stipendi ad alcuni calciatori,

Il caso che colpisce di più é quello dell’Aragua. La formazione della cosiddetta “ciudad jardín” ha disputato un Torneo Apertura da favola riuscendo a piazzarsi anche nei play off dove sono stati battuti dall’Estudiantes de Mérida con un globale di 3-2.

Durante il Torneo Apertura, l’Aragua aveva ricevuto una sanzione di 3 punti in classifica. La sanzione arrivava per un debito di 32.000 dollari nei confronti del centrocampista colombiano Jarol Herrera.

L’Aragua ha esordito in Primera División nel 2005 e da allora non aveva mai conosciuto il baratro della Segunda División. Questa volta scenderà non per demeriti sportivi, ma per negligenze amministrative.

Dal canto suo, il Llaneros ha avuto problemi con i pagamenti dei suoi tesserati durante tutto il Torneo Apertura. Questa situazione l’ha rispedito in serie B dopo appena sei mesi.

A fare notizia con il “batallón santo” é il fatto che per la prima volta nella storia del calcio venezuelano l’intera rosa ha introdotto la denuncia nell’Asociación Única de Futbolistas Profesionales de Venezuela per i mancati pagamenti.

L’altra squadra che potrebbe essere risucchiata dalle sabbie mobili della Segunda División é il Deportivo Anzoátegui. La Fifa aveva sanzionato la formazione orientale con un meno 6 in classifica per il mancato pagamento delle mensilità di Edwuin Aguilar. Dal 1° ottobre 2016, il DANZ deve al giocatore panamense 132 mila dollari, più un 5% annuale di interessi.

Si preannuncia un mese di giugno di fuoco nella Primera División venezuelana, non per le vicende sul campo o il calciomercato, ma per i problemi amministrativi.

(di Fioravante De Simone)