CARACAS – Domani alle 15:00 (ora del Venezuela) ci sarà l’atteso esordio della Vinotinto contro il Perù nell’Arena Gremio della città di Porto Alegre.

La nazionale venezuelana si presenta in Brasile con una rosa di giocatori di buon livello che sognano in grande e sperano di regalare qualche gioia ai connazionali in un momento in cui tutti vivono serie difficoltà per ile difficoltà che sta attraversando il paese. I tifosi sognano in grande anche grazie alla vittoria 1-3 contro l’Argentina nell’amichevole disputata nel mese di marzo a Madrid. Ma nelle ultime tre gare la squadra allenata da Rafael Dudamel ha portato a casa: una vittoria (0-3 contro gli Stati Uniti), un pareggio (1-1 con l’Ecuador) ed una sconfitta (3-1 con il Messico).

La rosa della Vinotinto é un mix di giocatori veterani come Roberto Rosales, Salomón Rondón (recentemente diventato il massimo goleador della nazionale), l’ex Centro Social Italo Venezolano di Valencia Luis Manuel Seijas ed il giocatore del Torino Tomás Rincón. A loro si aggiungono giocatori interessanti come Wuilker Fariñez, Mikel Villanueva, Yefferson Soteldo, l’ex granata Josef Martínez, l’ex Parma Rolf Feltscher e l’italo-venezuelano Fernando Aristeguieta De Luca.

Il miglior risultato della Vinotinto nella Coppa America é arrivato, durante la gestione di César Farías, nell’edizione del 2011 in Argentina. I creoli chiusero al quarto posto alle spalle di Uruguay (campione), Paraguay e Perù.

In questa edizione della Coppa America la Vinotinto potrebbe festeggiare la sua 50esima rete nella competizione, al momento é ferma a quota 47.

Dal canto suo, la nazionale peruviana si presenta alla Coppa America con l’intenzione di dimostrare che la partecipazione al mondiale nel 2018 non é stato frutto della casualità. Gli incas, per mano del mister Ricardo Gareca, facevano il loro ritorno nella kermesse iridata dopo 36 anni.

Dopo l’esperienza “mundial” il Perú ha disputato alcune amichevoli ottenendo importanti vittorie contro Cile (3-0), Paraguay (1-0), ma é stato battuto anche 2-0 da El Salvador e 3-0 dalla Colombia.

Gareca avrà a disposizione per la Coppa America calciatori come il portiere Pedro Gallese (in forza all’Alianza Lima), Luis Advincula (del Rayo Vallecano), Jefferson Farfán (Lokomotiv) e Paolo Guerrero (Internacional di Porto Alegre).

Il Perù ha vinto in un paio di occasioni la Coppa America: nel 1939 giocando in casa e nel 1975 dopo la gara di spareggio disputata a Caracas.

In questo 2019, la nazionale peruviana festeggerà la 150esima gara in Coppa America. Al momento gli incas hanno uno score di 148 gare disputate con un bilancio di 53 vittorie, 36 pareggi e 59 sconfitte.

Quella di domani sarà l’ottava sfida tra Venezuela e Bolivia in Coppa America con l’ago della bilancia che pende dalla parte degli incas.

Il caso vuole che la prima volta in cui queste due nazionali si sono incontrate é stato il 5 luglio 1989 in Brasile, finí 1-1: momentaneo vantaggio venezuelano con Carlos Maldonado al 29esimo, pareggio inca al 30esimo con Navarro. Nel 1991 arrivò la prima sconfitta per la Vinotinto: 5-1 a Santiago del Cile.

La prima ed unica vittoria venezuelana é arrivata il 30 giugno 2007 nello stadio Pueblo Nuevo di San Cristóbal: 2-0 con reti dell’italo-venezuelano Alejandro Cichero (48’) e Daniel “Cafu” Arismendi (79’).

L’ultimo confronto tra queste due nazionali risale al 18 giugno del 2015: 1-0 per gli incas con gol di Pizarro (71’).

In un girone dove ci sono Brasile, Bolivia, Perù e Venezuela. Il match di domani, anche se valevole per la prima giornata sarà già da dentro o fuori per le due nazionali. Se una delle due non porterà a casa la vittoria avrà il difficile compito di fare bottino contro i padroni di casa.

(di Fioravante De Simone)