CARACAS – Questa sera, alle 20:30 nell’Arena Fonte Nova, la Vinotinto sfiderà il Brasile nella seconda giornata della Coppa America che si sta disputando nel paese amazzonico.

Nella gara d’esordio i verdeoro hanno battuto per 3-0 la Bolivia con una doppietta dell’ex interista Coutinho ed un gol di Everton. Ma non è mancato qualche fischio per i padroni di casa, la formazione di Tite infatti nel primo tempo aveva deluso le aspettative senza mai impegnare il portiere avversario Lampe.

Dal canto suo la nazionale creola ha pareggiato 0-0 con il Perù in un match dove il Var ed il portiere Fariñez sono stati i protagonisti.

A suonare la carica in vista della gara contro il Brasile é il suo capitano, il granata Tomas Rincón. “E’ un rivale importante che ha vinto nella gara d’esordio, gioca in casa ed avrà la responsabilità di andare a caccia della vittoria. Noi lo rispettiamo, però non abbiamo paura”.

Uno degli obbiettivi del calciatore del Torino é quello di festeggiare la sua 100esima presenza con la nazionale in una gara della Coppa America, questo significherebbe aver superato la fase a gironi. Attualmente l’ex Genoa e Juventus é fermo a quota 97.

Nei 103 anni di storia della competizione, il Brasile ha portato a casa la Coppa America in otto occasioni (1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004). L’ultimo título dei verdeoro risale al 2007 nell’edizione disputata in Venezuela: vittoria 3-0 contro l’Argentina a Maracaibo.

Dal canto suo, la miglior prestazione della vinotinto é il quarto posto nel 2011 durante l’era di César Farías.

I precedenti – La nazionale venezuelana e quella brasiliana si sono affrontate in sette occasioni in gare valevoli per la Coppa America con un bilancio 6 vittorie verdeoro ed un pareggio.

Il primo scontro risale al 31 luglio del 1975, allora il torneo si giocava con gare d’andata e di ritorno, sul campo dello stadio Olímpico della UCV, i verdeoro s’imposero per 0-4 grazie alle reti di Evangelista (2’), Danival (50’) e doppietta di Palhinha (82’ e 88’).

Nella gara di ritorno, disputata il 13 agosto dello stesso anno nel Mineirao, i brasiliani vinsero per 6-0 con doppietta di Roberto Batata (6’ e 79’), Nelinho (9’), Danival (37’), Campos (53’) e Palhinha (65’).

Il primo luglio del 1989, nell’Arena Fonte Nova (lo stesso stadio di stasera), arriva il primo gol della Vinotinto contro il Brasile in una Coppa America. L’autore di quella storica rete fu Carlos Maldonado al 63esimo, quella gara finí 3-1 per i verdeoro che nonostante il risultato furono fischiati dalla loro torcida. Grazie all’ottima prestazione, Maldonado fu acquistato dal Fluminense.

L’unico pareggio tra queste due nazionali é stato lo 0-0 del 3 luglio 2011 nel match disputato a La Plata in Argentina.

LE PROBABILI FORMAZIONI

BRASILE (4-3-3): Alisson; Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Filipe Luis; Arthur, Casemiro, Coutinho; Richarlison, Firmino, David Neres. Commissario tecnico: Tite.

VENEZUELA (4-5-1): Farinez; Rosales, Chancellor, Villanueva, Hernandez; Savarino, Herrera, Rincon, Moreno, Murillo; Rondon. Commissario tecnico: Rafael Dudamel.

(di Fioravante De Simone)