ROMA. – L’esercito del Nicaragua ha arrestato e consegnato al Costa Rica quattro presunti membri dell’Isis che erano entrati illegalmente in territorio nicaraguense. Lo rende noto la polizia nazionale del Nicaragua in una nota, di cui riferisce il sito web del quotidiano El Nuevo Diario. I quattro presunti terroristi sono stati identificati come due cittadini egiziani e due di nazionalità irachena.

I due egiziani sono Mohamed Ibrahim, di 33 anni, e Mahmoud Samy Eissa, di 26 anni. I due iracheni sono Ahmed Ghanim Mohamed Al Jubury, 41 anni, e Mustafa Ali Mohamed Yaoob, 29 anni. “Quando sono stati fermati e interrogati, i soggetti hanno mostrato permessi di ingresso e permanenza temporanea per i migranti rilasciati dalle autorità per la migrazione della Repubblica di Costa Rica”, ha detto la polizia nicaraguense.

Da lunedì, i media in Messico avevano lanciato un allarme sulla presenza di tre presunti terroristi dello Stato islamico in territorio centroamericano. Il capo della polizia migratoria del Costa Rica, Steve Madden, ha riconosciuto che le tre persone sono entrate nel territorio costaricano il 9 giugno, da Panama, ma ha riferito che il sistema non ha generato alcuna segnalazione secondo cui gli stranieri sarebbero presunti terroristi dello Stato islamico.

“Conclusa la procedura di indagine della polizia, (i sospetti terroristi) sono stati trasferiti alla Direzione Generale per l’Immigrazione del ministero dell’Interno, per la loro deportazione e consegna alle autorità del Costa Rica” , ha indicato la polizia nazionale del Nicaragua.