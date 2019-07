ROMA. – Matthijs DE LIGT, 19enne difensore centrale dell’Ajax, tiene sui tizzoni mezza Italia: quella di fede juventina, naturalmente. Da settimane il suo trasferimento sembra cosa fatta, intanto il giocatore ha iniziato la preparazione con il club di appartenenza, che è ad Amsterdam e non a Torino. De Ligt sarebbe già d’accordo con la Juve, garantisce il suo procuratore Raiola, che è lo stesso di POGBA, ma le due società non hanno ancora trovato un punto d’incontro; il popolo bianconero, nel frattempo, incrocia le dita e spara.

L’impressione è che la vicenda del trasferimento del promettentissimo difensore olandese possa sbloccarsi da un momento all’altro, ma di fatto ancora non si sblocca e i giorni passano. La Juventus, intanto, punta a sfoltire l’organico: il primo a lasciare il club bianconero dovrebbe essere il tedesco Sami KHEDIRA: si punta una rescissione consensuale del contratto del centrocampista. I bianconeri vogliono il figlio d’arte ZANIOLO della Roma e in cambio hanno già pronta la mossa HIGUAIN che, però, non vuole ridursi l’ingaggio, ritenuto troppo alto dal club giallorosso. Non si parla più di CHIESA alla Juve: che sia un indizio?

Il Milan dovrà rinunciare a Dani CEBALLOS del Real Madrid: secondo quanto scrive As, il centrocampista gradirebbe una destinazione in una squadra che giocherà la Champions League. L’ipotesi Tottenham sembra la più accreditata per lui, dal momento che anche l’Arsenal è tagliato fuori dal più prestigioso torneo europeo per club.

Intanto è derby contro la Roma per VERETOUT che, a causa di un problema alla caviglia, non si allena normalmente a Moena, dove la Fiorentina prepara la nuova stagione. La Roma offre al club di Commisso 7 milioni, più DEFREL; il Milan è fermo a 15 milioni, ma senza alcuna contropartita tecnica. Maldini, Boban e Massara devono anche risolvere la questione André SILVA, cercando possibilmente di evitare una minus-valenza.

BORINI dovrebbe essere la spalla di PJATEK nel Milan, CASTILLEJO potrebbe invece tornare in Spagna (Villareal o Valencia). Per la cessione di Silva, però, il Milan non può scendere sotto i 23 milioni. Uno fra DONNARUMMA e KESSIE’ verrà sacrificato sull’altare del fair-play finanziario.

E ICARDI? Escluso dal progetto dell’Inter, il centravanti vorrebbe solo la Juve, non il Napoli, anche se qualcuno parla del possibile acquisto di un appartamento da parte di Wanda Nara a Posillipo. Un indizio? Secondo il tabloid Liverpool Echo, Philippe COUTINHO, resterà al Barcellona, a meno che non si sblocchi la situazione legata al ritorno di NEYMAR in blaugrana. A quel punto, Coutinho potrebbe diventare una contropartita, sia pure parziale.