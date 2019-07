CARACAS – A pochi giorni dalla fine della Coppa America, la palla continua a rotolare sui diversi campi del Sudamerica. Oggi, alle 16:00 nello stadio Olímpico della UCV, il Caracas ospiterà gli ecuadoregni dell’Independiente del Valle, in una gara valevole per gli ottavi di finale della Coppa Sudamericana.

La formazione capitolina é al lavoro da diverse settimane per preparare questa delicatissima sfida. L’ultima gara ufficiale del Caracas risale al 3 giugno, quando perse 1-2 con lo Zulia nei quarti di finale della Liguilla del Torneo Apertura 2019.

Mentre a livello internazionale i rojos del Ávila sono approdati fino al terzo turno preliminare della Coppa Libertadores dove sono stati eliminati dai peruviani del Melgar. Grazie a questa prestazione si sono guadagnati il diritto di giocare nella Coppa Sudamericana dove hanno affrontato gli uruguaiani del Liverpool: ko 1-0 a Montevideo e vittoria 2-0 con reti di Arrieta e l’italo-venezuelano Andreutti.

Questa é la quinta partecipazione nella Coppa Sudamericana, la terza in maniera consecutiva, per la squadra capitolina. Nel 2018 é arrivata fino agli ottavi é stata battuta dall’Atletico Paranaense (poi diventato campione della coppa), mentre nel 2017 non ha superato la prima fase, superato dal Cerro Porteño.

Per preparare questa difficilissima sfida, i capitolini hanno sfidato in amichevole l’Estudiantes de Caracas: vittoria per 3-1 con dell’italo-venezuelano Daniel Saggiomo, Gilbert Guerra e Edgar Silva.

“Vogliamo scrivere la storia qualificandoci per i quarti di finale e perché no alla semifinale della Coppa Sudamericana” ha dichiarato l’italo-venezuelano Maurizio Lazzaro, assistente di Noel Sanvicente.

Per la sfida di oggi pomeriggio, il Caracas dovrà fare a meno di uno dei suoi perni Ricardo “Kuki” Martins, infortunatosi al ginocchio durante la gara di ritorno contro il Liverpool. Il posto del “Kuki” sarà sicuramente preso dall’italo-venezuelano Ricardo Andreutti.

Dal canto suo, l’Independiente del Valle nell’ultimo turno di campionato ha battuto per 2-0 il Deportivo Cuenca con reti di Cabezas e León.

Nel suo percorso nella Coppa Sudamericana, los “rayados del Valle” hanno superato gli argentini del Club Atlético Unión, gara decisa ai calci di rigore 4-2 in favore degli ecuadoriani. Nel secondo turno, hanno travolto con un netto 7-3 i cileni dell’Universidad Católica.

Per la sfida di oggi, l’Independiente del Valle avrà un rinforzo di lusso, il panamense Gabriel Torres, con un passato nel campionato venezuelano dove ha difeso la maglia dello Zamora vincendo due scudetti.

Tra le curiosità: nella sfida Caracas-Independiente del Valle, per la prima volta nella storia sarà usato il Var in Venezuela. Gli addetti al Var saranno i brasiliani Rodolpho Toski, Luiz Oliveira e Bruno Boschilia.

Probabili formazioni

Caracas: Alain Baroja; Eduardo Fereira, Arquímedes Hernández, Gilbert Guerra, Bernardo Añor; Leonardo Flores, Ricardo Andreutti, Néstor Canelón, Daniel Saggiomo; Richard Celis e Jesús Arrieta. Allenatore: Noel Sanvicente.

Independiente del Valle: Jorge Pinos; Anthony Landázuri, Luis Fernando León, Richard Schunke, Luis Segovia; Roberto Garcés, Christian Pellerano, Alan Franco, Christian Dájome; Washington Corozo o Gabriel Torres ed Alejandro Cabeza. Allenatore: Miguel Ángel Ramírez.

Arbitro: Ivo Méndez (Bolivia). Stadio: Olímpico de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Fischio d’inizio: 16.00 (ora di Caracas).

(di Fioravante De Simone)