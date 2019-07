Coppia inedita alla guida di una trasmissione storica della Rai come “La Vita in diretta”. Lorella Cuccarini ed Alberto Matano sono pronti per una rinnovata edizione del programma che tornerà su Rai1 dal prossimo 9 settembre.

Durante la presentazione dei palinsesti Rai svoltasi in grande stile a Milano i due conduttori hanno rilasciato un’intervista al nostro giornale. “Racconteremo l’Italia alle persone – ha detto Matano – saremo la casa degli italiani nel pomeriggio di Rai1. Vogliamo parlare della realtà di ogni giorno e quindi sarà un grande quotidiano in diretta con i nostri inviati nei luoghi dove succedono le cose. Cercheremo anche di mettere in luce quell’Italia positiva, eccellente che ha voglia di fare e di farsi conoscere”.

La più amata dagli italiani ha definito “entusiasmante” il suo grande ritorno in Rai ed ha ancora spiegato: “Avere al fianco Alberto è una grande sicurezza. Cercherò di essere la parte più legata alle storie ed al racconto di tanti ospiti che verranno e che saranno intervistati in una chiave diversa”.

Video intervista di Emilio Buttaro