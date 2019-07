CARACAS – Nel mondo dello sport sono diverse le rivalità famose: Juventus – Inter nella nostra serie A, River – Boca Juniors in Argentina, Barcellona – Real Madrid nella Liga spagnola, New York Yankees – Boston Red Sox nella Major League Baseball, Caracas – Deportivo Táchira nella Primera División. Nel mondo della “pelota” venezuelana ce n’è una che accende gli animi di tutti i tifosi: Navegantes del Magallanes-Leones del Caracas.

La passione che si vive nello stadio o davanti alla televisione per queste due squadre si mantiene viva nelle famiglie venezuelane: sembra che essere tifoso di una di queste due squadra Magallanes o Caracas sia parte della propria struttura genetica.

La rivalità tra queste due franchigie risale al 1942, per la precisione al 31 ottobre di quell’anno, allora Magallanes e Cervecería Caracas si affrontarono per la prima volta. Per la cronaca la gara fu vinta dai ‘magallaneros’ con risultato di 4-0. L’incontro fu visto dai tifosi dell’epoca, come la continuazione della rivalità tra Magallanes e Royal Criollos degli anni ’30. Cerveceria Caracas aveva ereditato la stessa filosofia dei Royal: quella di avere nel roster solo ‘peloteros’ venezuelani.

Da allora Caracas e Magallanes si sono affrontati tra regular season, post season e finali in 782 occasioni con un bilancio di 396 vittorie per i valenciani e 386 per i capitolini. I tifosi hanno potuto letteralmente assistere a tre finali nelle stagioni: 1993-1994, 1996-1997 e 2009-2010.

Perciò queste gare sono attesissime dai tifosi: il primo atto tra gli “eternos rivales” andrà in scena il 7 novembre sul diamante dello stadio Universitario alle falde dell’Ávila. Mentre la prima gara nel José Bernardo Pérez di Valencia si disputerà sette giorni dopo.

La terza gara della serie il 26 nella tana dei “melenudos” e due giorni dopo si rivedranno nella città di Valencia.

Le ultime due gare della regular season si disputeranno il primo dicembre a Caracas ed il sei nella città industriale del Venezuela.

(di Fioravante De Simone)