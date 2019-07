ROMA. – Una flat tax familiare con un’aliquota al 15% fino a 55 mila euro. La platea dei beneficiari potenziali arriverebbe a 20 milioni di nuclei, 40 milioni di persone. Chi vive con un solo reddito e un figlio piccolo a carico risparmierebbe 3.500 euro. Nel complesso l’operazione porterebbe nelle tasche degli italiani 12-13 miliardi e “nessuno perderà un centesimo o pagherà più di quanto già paga”. Si tratterebbe di un regime opzionale, che fonde in un’unica deduzione tutte le detrazioni.

La Lega presenta la sua proposta alle parti sociali, 42 le sigle convocate. Il cuore del progetto per la riduzione dell’Irpef viene illustrato da Armando Siri. Ma non si parla di coperture se non dell’allargamento della pace fiscale. E nemmeno dell’aumento dell’Iva che scatterebbe da gennaio e che il governo vuole bloccare.

In vetrina c’è la proposta della lega e al tavolo ci sono tutti i rappresentanti di primo piano del partito. Ma, sui contenuti, anche l’altro vicepremier, Luigi Di Maio, apparentemente non pone ostacoli alla tassa piatta: “Facciamola – dice – anche prima di settembre”, basta che non ci siano “scherzetti” per gli italiani.

In un’intervista al Mattino il viceministro all’Economia per il M5s, Laura Castelli, aveva lanciato una controproposta, basata sulla rimodulazione delle aliquote, definendo “superato” lo schema della Lega. Anche i pentastellati sarebbero però propensi a riunire tutte le agevolazioni (bonus bebè, maternità, sconti per i pannolini).

Certo la concorrenza tra le diverse anime del governo è sempre fortissima anche in campo fiscale, tanto che a margine dell’incontro va registrato anche un botta e risposta tra Di Maio e sindacati.

Il vicepremier M5s li critica per aver trattato con l’ “indagato” Siri. Ma i sindacati gli rispondono di essere sempre pronti a confrontarsi e di essere stati convocati dall’altro vicepremier, Matteo Salvini.

Le parti sociali – sindacati e imprese – commentano caute ma certo non possono che vedere con favore un abbassamento delle imposte. Ma sul ‘come’ e sul ‘chi’ i punti di vista non sempre coincidono. “Non si può continuare a ridurre le tasse quando abbiamo 120 miliardi di evasione fiscale”, dice il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

Per la Cisl la ricetta è chiara: “abbassare il cuneo fiscale”, ribadisce la leader Annamaria Furlan. Ritagliare l’intervento su “lavoratori e sindacati” è anche la posizione della Uil, con Carmelo Barbagallo. D’altra parte il sindacato aveva fatto uscire nel fine settimana uno studio che bocciava una semplificazione delle aliquote generalizzata.

Cauta anche la Confindustria. Il presidente Vincenzo Boccia, partendo dal presupposto che le risorse non sono infinite, invita anche lui ad agire sul cuneo.

Il nodo delle coperture non sarebbe stato affrontato nel dettaglio nel corso del tavolo, ma lo Stato potrebbe contare anche il prossimo anno su un tesoretto che deriverebbe dal fatto che “abbiamo incassato di più e speso di meno”. A chiarirlo il presidente della commissione Bilancio della Camera, il legista Claudio Borghi.

Secondo le previsioni infatti anche per il 2020 il tiraggio di Reddito di cittadinanza e Quota 100 dovrebbe fruttare altri risparmi. E ulteriori proventi dovrebbero giungere dalla seconda fase della pace fiscale. Poi, conferma il sottosegretario all’Economia Massimo Bitonci, c’è da far emergere il contante detenuto nelle cassette di sicurezza (150 miliardi di euro).

Un pareggio tra uscite ed entrate che non convince le piccole e medie imprese. “La Flat tax va benissimo, l’importante è che ci siano le coperture e non si vada a toccare l’Iva”, scandisce la presidente di Confesercenti Patrizia De Luise.

Intanto comunque si porta a casa “un rassicurante atteggiamento sulla sterilizzazione”, spiega il presidente di Legacoop e Alleanza delle cooperative, Mauro Lusetti, che riscontra come tutte le parti sociali presenti, oltre 43 sigle, preferiscano una riduzione del cuneo alla Flat tax.