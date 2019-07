NAPOLI. – Lo scorso anno si è preso definitivamente la fascia sinistra del centrocampo del Napoli, ora Piotr Zielinski alza il tiro e vuole lo scudetto e uno score personale di gol in doppia cifra: “Quest’anno – dice – possiamo puntare a qualcosa di fantastico. Abbiamo una rosa molto forte e stanno arrivando giocatori di livello grandissimo. Il mio sogno è lo scudetto”.

Il centrocampista polacco è uno dei protagonisti annunciati della stagione azzurra che Carlo Ancelotti prepara a Dimaro e si scalda per una nuova stagione dopo l’ultima conclusa in nazionale con due gare giocate da titolare e vinte nelle qualificazioni agli Europei.

Piotr sa anche che al Napoli può essere tremendamente utile l’arrivo di un crack come James Rodriguez e non lo nasconde: “James è un campione, un fuoriclasse e lo ha dimostrato al Real Madrid, ha una tecnica incredibile, se arriva sarà una bella notizia per tutti perché fa la differenza. Tutti sanno in società che anche noi giocatori vorremmo che James arrivasse. Intanto è già arrivato Manolas e con lui vicino a Koulibaly abbiamo una delle coppie di centrali più forti al mondo”.

Serve il contributo dei nuovi,ma anche un rendimento migliore dal blocco del primo anno di Ancelotti a cominciare proprio da Zielinski, che lo scorso anno ha chiuso con 7 gol e due assist.

Il tecnico si fida di lui ma gli chiede, in napoletano, più ‘cazzimma’: “Con Ancelotti – spiega Zielinski – ho un rapporto bello, sincero. Quest’anno sto facendo un lavoro su me stesso perché so che a volte dovrei avere più ‘cazzimma’. Spero che in questa stagione emerga, voglio fare almeno dieci gol. Il futuro? Ho altri due anni di contratto e siamo a buon punto nella trattativa del rinnovo”.

Il Napoli vorrebbe blindarlo fino al 2023 con un aumento di ingaggio ma anche una pesante clausola. Piotr, intanto, pensa ai compagni: “Milik si sta preparando bene,ora è del tutto sano e giàlo scorso anno ha segnato tanto, ha un sinistro che pochi hanno e farà ancora meglio. Ruiz? Ha dimostrato di esssere un campione e ora haa l’età giusta per esplodere”.

A centrocampo il Napoli potrebbe presto aggiungere Elmas, con la trattativa in via di definizione ormai con il Fenerbahce, mentre continua il braccio di ferro con il Real Madrid per James su cui l’inserimento dell’Atletico costringe il Napoli a stringere i tempi.

I tifosi vogliono il colombiano e anche lo spogliatoio, per sognare insieme lo scudetto in una stagione difficile: “Su Sarri alla Juve – conclude il polacco preferisco non commentare, ma quest’anno il campionato sarà ancora più interessante con Conte che migliorerà l’Inter”. Per vincere serve l’arma colombiana.