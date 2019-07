CARACAS – L’italo – venezuelano Eduardo Iturrizaga Bonelli si è laureato campione continentale di scacchi grazie alla vittoria nella XIV edizione del Open Ciudad de Balaguer in Spagna.

Iturrizaga Bonelli ha vinto il torneo andato in scena nella penisola iberica imbattuto con un punteggio di 8,5 punti su 11 possibili. Nello spareggio per il titolo il GM di origine italiana ha superato il paraguaiano Neuris Delgado. Precedentemente si era sbarazzato di un campione come il búlgaro Kiril Giorgiev.

L’italo-venezuelano é il primo ed unico maestro venezuelano che ha raggiunto 2.500 punti nel sistema di punteggio ELO (Il sistema Elo è il metodo utilizzato dalla FIDE per calcolare la forza relativa di un giocatore di scacchi. Se un giocatore vince più partite di quante ci si aspetti il suo punteggio sale; se al contrario ne vince di meno, il punteggio scende).

Iturrizaga Bonelli ha iniziato a giocare a scacchi quando aveva cinque anni vedendo le sfide tra suo padre e suo zio, ma la sua carriera ha iniziato a spiccare il volo ai nove anni.

Nel 2008, l’italo – venezuelano é diventato Grande Maestro. Una delle vittorie più importanti nella carriera del GM di origine italiana risale al 2009, quando nel Corus Chess Tournament ha battuto il brasiliano Alexander Fier. Nel 2010 ha aggiunto al suo prestigioso palmares la vittoria nel Dubai Open Chess, prestigioso torneo annuale di scacchi che si tiene solitamente nel mese d’aprile nel paese arabo. Nelle edizioni del 2018 e 2019 é arrivato fino alla finale.

(di Fioravante De Simone)