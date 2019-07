BERLINO. – Nuova aggressione nei confronti di un amministratore locale in Germania. Dieter Gummer, sindaco socialdemocratico di Hockenheim, nel sud-est della Germania, è stato gravemente ferito da uno sconosciuto che ieri notte ha suonato alla sua porta di casa, a Boehl-Iggelheim.

Quando il 67enne, sindaco della città dal 2004 ed in procinto di lasciare il proprio incarico a fine agosto, gli ha aperto, l’uomo lo ha colpito in faccia con un pugno facendolo cadere per terra e sbattere violentemente la testa. L’aggressore si è súbito allontanato a piedi facendo perdere le proprie tracce. L’esponente della Spd si trova ora ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

“Indaghiamo in tutte le direzioni”, assicura la polizia, che al momento non conosce né l’identità dell’aggressore di Gummer né le ragioni della sua azione. Da quello che si è fino ad ora appreso, l’uomo avrebbe suonato alla porta del sindaco chiedendo di potergli parlare. Nessuno ha visto o sentito nulla.

L’attacco al primo cittadino di Hockenheim arriva a poco più di un mese dall’assassinio di Walter Luebcke, l’amministratore locale della Cdu ucciso con un colpo di pistola nel giardino della sua casa da un estremista di destra. L’aggressore, un 45enne legato a movimenti neonazisti ed in passato protagonista di azioni violente, aveva dapprima confessato il crimine ma poi ha ritrattato. Intendeva uccidere Luebcke, secondo gli inquirenti, per le posizioni espresse dal cristiano democrático in favore degli immigrati in Germania.

Diversi sono gli amministratori locali in Germania che nelle ultime settimane sono stati bersaglio di intimidazioni e minacce di morte. Tra loro ci sono il sindaco di Colonia, Henriette Reker, e quello di Sauerland Altena. Secondo dati ufficiali, l’anno scorso sono state oltre 1.200 le aggressioni motivate da ragioni politiche nei confronti di funzionari pubblici nel Paese.

Anche per questo recentemente il presidente della Repubblica Frank Walter Steinmeier ha ricevuto al castello di Bellevue una delegazione dell’equivalente tedesca dell’Anci per testimoniare solidarietà e sostegno agli amministratori local “in prima fila nell’affrontare i bisogni ed il disagio della popolazione”, ha detto il capo dello Stato.

E che dal punto di vista politico il clima nel Paese si stia surriscaldando sempre di più lo testimoniano anche le recenti minacce di cui è stato fatto segno il Ceo di Siemens, che aveva espresso solidarietà sui social alla comandante della Sea watch, Carola Rackete.

(di Francesco Bongarrà/ANSA)