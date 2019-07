CARACAS – Di nuovo il Paese si è fermato. Un black-out generale ha causato il caos e alterado la quotidianità dei venezuelani. Alle 16:30, infatti, il servizio elettrico si è interrotto in ben 19 provincie: Falcón, La Guaira, Mérida, Zulia, Carabobo, Anzoátegui, Yaracuy, Miranda, Aragua, Lara, Distrito Capital, Bolívar, Sucre, Táchira, Guárico, Monagas e Cojedes, Trujillo e Nueva Esparta.

Caos dei trasporti pubblici a Caracas, per la chiusura della metropolitana e per l’inesistenza di semafori, interruzione di ogni tipo di comunicazione telefonica. Tanti i venezuelani obbligati a percorrere a piedi chilometri e chilometri per tornare alle loro case. Negozi chiusi e ogni attività industriale interrotta.

Verso le ore 21, Corpoelec, la compagnia responsabile del servizio elettrico, informava che il servizio sarebbe stato ripristinato poco a poco.

Ancora una volta, le autorità hanno attribuito l’interruzione del servizio elettrico a livello nazionale a un presunto sabotaggio di carattere elettromagnetico, senza offrire altri particolari.