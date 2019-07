CARACAS. – La “Bahia de Cata” é famosa per le sue spettacolari spiagge: acque cristalline, la sua finissima sabbia e le tante piante di cocco. Per i visitanti ci sono tanti benefici: sedie sdraio, ombrelloni e tanti divertimenti in acqua. Ma una delle cose che attira maggiormente i visitanti é la prova di nuoto di fondo, una gara che da diversi anni é diventato un must tra gli amanti di questa attività sportiva.

In questo 2019 si sono dati battaglia nuotatori provenienti da ogni angolo del Venezuela, tra i club in gara c’erano il Centro Italiano Venezolano di Caracas e la Casa d’Italia di Maracay. Le categorie in gara vanno dall’Under 10 fino alla master e si sfideranno sulle distanze di 1 chilometro, 3 km e 5 km.

Nella categoria femminile (7-9 anni) sulla distanza 1 chilometro l’italianità ha esultato grazie alle bracciate di María José Ianmartino della Casa d’Italia di Maracay che con un crono di 36:15,28 ha chiuso al secondo posto. Nella categoria maschile il più bravo è stato Juan Pablo Colmenares che con il suo crono di 26:17,29 é salito sul grazino più alto del podio in rappresentanza del club azzurro di Maracay.

Marianna Saez e Camila Colmenares hanno rappresentato il sodalizio italico della “ciudad jardín” nella categoria 10-11 ed hanno chiuso rispettivamente al quarto (28:35,75) e sesto posto (37:28,99). Nella categoria maschile, la Casa d’Italia di Maracay ha piazzato tre nuotatori nella Top 12: Luis Manuel Romero (quinto), Gian Franco Tuta (undicesimo) e Manuel Páez (dodicesimo).

Nella categoria 12-13 anni, la Casa d’Italia di Maracay ha piazzato due nuotatrici sul podio grazie al secondo posto di Daniela Pierre (28:32,12) ed il terzo posto di Fabiana Tuta (28:34,98). Tra i maschi il club italico della “ciudad jardín” Carlos Jimenez é arrivato quinto.

Passando alla 3 chilometri, nella categoria femminile 19-24 anni, il Centro Italiano Venezolano di Caracas ha esultato per il settimo posto di Adriana Martín. Mentre il club italico di Maracay festeggia il secondo posto di José Solorzano.

Nella tre chilometri della categoria maschile, 30-34 anni, ci sono il settimo posto di Deiker Palacios (CIV di Caracas) e l’ottavo posto di Eduardo Ostos (Casa d’Italia Maracay).

Nella fascia d’età tra i 35-39 anni maschile il club italico della “ciudad jardín” ha piazzato 4 squali tra i primi 12: Pablo Zambrano (quinto), Rolando Mosquera (ottavo), Bernardo Dayrell (undicesimo) e Giancarlo Pelliteri (dodicesimo).

Nella 3 km della categoria femminile, 40-44 anni troviamo la vittoria di Deborah Bermudez (Casa Italia Maracay) ed il settimo posto di Susy Santini (CIV di Caracas).

Nella categoria successiva, i club italici hanno piazzato quattro nuotatrici tra i migliori dieci: Ofelina Parra (quinta, Casa d’Italia Maracay), Elvic Arrieche (sesta, Centro Italiano Venezolano di Caracas), Gigi Alcira Fernández (nona, CIV di Caracas) e Aida Russo (quattordicesima, CIV di Caracas). Nella categoria maschile ci sono: Johann Gómez (quarto, CIV di Caracas), Victor Arrieche (nono, Centro Italiano Venezolano di Caracas), Rodrigo Solis (Casa d’Italia di Maracay), César Léon (quattordicesimo, CIV di Caracas) e Manuel González (quindicesimo, Casa d’Italia di Maracay).

Il club di Prados del Este esulta per la vittoria di Maria Graciela Viney nella 3 chilometri nella fascia d’età compresa tra i 50-54 anni. “Mau” ha completato i 3 chilometri della prova con un tempo di 1:22.49,56.

Nella categoria maschile 50-54 anni i club italici hanno piazzato ben sei nuotatori tra i migliori undici: Javier Martín (quarto, CIV di Caracas), Raffaele Pisano (sesto, Centro Italiano Venezolano di Caracas), Gerardo García (settimo, Casa d’Italia di Maracay), Leonardo di Cesare (ottavo, CIV di Caracas), Antonio Sorrentino (decimo, CIV di Caracas) ed Arturo Godoy (undicesimo, CIV di Caracas).

La Casa Italia Maracay é riuscita a piazzare una sua rappresentante sul podio nella categoria 55-59 anni grazie ad Ana Ferandez che ha chiuso al terzo posto.

Jean Carlos Jimenez (quarto, Maracay), Romeo Morabito (ottavo, Caracas) e Romano Polini hanno lasciato il segno nella categoria 55-59 anni.

Il club di Prados del Este ha gioito per la vittoria di Mehmet Ozbek nella categoria 60-64 anni, per “el italo” ha lasciato il segno Vittorio Renzin che ha chiuso ai piedi del podio. Infine Renato Ostilla (Centro Italiano Venezolano di Caracas) si é aggiudicato la vittoria nella categoria nella categoria 70-74 anni.

Il 27 e 28 settembre il Centro Italiano Venezolano di Caracas parteciperà in una prova di nuoto di fondo con tutta la sua squadra: “infantile” e “master”.

(di Fioravante De Simone)