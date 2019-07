CARACAS. – Venerdí a Lima sono iniziati i Giochi Panamericani, il Venezuela è presente con 287 atleti, tra di loro ce ne sono 11 di origine italiana.

Stando alla lista fornita nella “Guia de medios” preparata dagli addetti stampa del Comitato Olímpico Venezuelano (COV) gli sportivi italo-venezuelani sono: Mariangela Cincotti (nuoto), Carlos Claverie Borgiani (nuoto), Alexandra Carangelo (pallanuoto), Luis Colombo (softball), Armando Colucci (paddle surf), Marco Guarente (nuoto), Julio Iemma (tiro), Alberto Mestre (nuoto), Jefferson Milano (BMX), Fabiana Pesce (nuoto) e Patrizia Piovesan (scherma).

Nel nuoto, la nostra collettività sarà rappresentata da ben 5 atleti, alcuni di loro con un passato nel Centro Italiano Venezolano di Caracas.

Mariangela Cincotti ha iniziato a dare le prime bracciate nel sodalizio di Prados del Este. La 16enne nata a Caracas rappresenterà il Venezuela nei 1500 metri stile libero e nella staffetta 4×200. Nel suo palmares personale spicca la medaglia di bronzo vinta nei Giochi Sudamericani di Cochabamba (2018).

Uno dei pezzi da novanta nella squadra di nuoto della spedizione creola é Carlos Claverie Borgiani (22 anni). L’italo-venezuelano annovera nel suo palmares una presenza nei Giochi Olimpici Giovanili che si sono svolti nel 2014 a Nanchino. In Cina Claverie Borgiani é salito tre volte sul podio, record per un atleta proveniente dalla terra di Bolívar. Mentre nei Giochi Panamericani che si sono svolti nel 2015 a Toronto, in Canada, ha chiuso la sua partecipazione al sesto posto e nei Giochi Bolivariani di Santa Marta ha vinto due argenti, mentre nei Centroamericani dell’anno scorso due bronzi.

Lo squalo Marco Guarente é nato a Caracas il 6 marzo 1997 e parteciperá nei 100 e nei 200 metri rana.

Alberto Mestre con le sue bracciate nei 50 e 100 metri cercherà di portare a casa qualche medaglia per arricchire il suo palmares personale e quello del Venezuela. Il nuotatore classe 1999, nell’ultimo biennio, ha vinto medaglie d’oro nei Juegos Bolivarianos, nei Juegos Sudamericanos e nei Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La sirena Fabiana Pesce, anche lei con un passato nel CIV di Caracas, parteciperà nei 50 metri stile libero e nella staffetta 4×100. La nuotatrice, nata il 13 febbraio 2003 a Caracas, in questo ciclo olimpico ha già messo in bacheca un argento nei Giochi Sudamericani della Gioventú (2017) ed un bronzo nei Giochi Sudamericani di Cochabamba (2018).

Per chi volesse seguire le gare di nuoto l’appuntamento é fissato tra il 5 ed il 10 agosto, queste prove avranno come scenario il Centro Acuático Panamericano.

Tra le convocate della squadra di pallanuoto per i Giochi Panamericani c’é l’italo-venezuelana Alexandra Carangelo (28 anni). Brasile, Porto Rico e Stati Uniti saranno le avversarie della nazionale venezuelana nei Giochi Panamericani. Le gare avranno come scenario il Centro Acuático Villa María del Triunfo della capitale inca, dove normalmente si allena la nazionale peruviana di nuoto.

La Vinotinto si é qualificata per i Juegos Panamericanos del 2019 dopo aver chiuso al secondo posto il Campeonato Suramericano de Deportes Acuáticos a Trujillo, alle spalle del Brasile. Nella fase a gironi del Sudamericano vittorie da capogiro per le creole 18 -1 con il Perù e 15 – 1 con il Cile. Senza dimenticare il 59 – 0 inflitto alla nazionale paraguaiana.

Nel paddle surf dei Giochi Panamericani ci sarà Armando Colucci (44 anni). Nel curriculum sportivo dell’italo-venezuelano troviamo una medaglia di bronzo nell’Us Title Kneeboarding Championship California (2014).

Le gare sono in programma domani e si svolgeranno nel Complejo Deportivo de Punta Rocas.

Nella BMX, ci sará Jefferson Milano che ha una vasta esperienza a livello internazionale. Nel 2016 é arrivato fino alla finale nei giochi olimpici di Rio. Le gare della BMX sono in programma tra il 9 e 10 agosto.

Nella scherma a rappresentare la nostra collettivitá ci sarà Patrizia

Piovesan, nata inn Italia. La spadaccina é nata a Castelfranco Veneto il 20 marzo 1994 e rappresenterà la terra di Bolívar nella spada individuale e a squadre. Nel suo palmares spiccano le medaglie d’oro vinte nel Giochi Bolivarianos di Santa Marta (2017) e Giochi Sudamericani di Cochabamba. Nel suo palmares spicca anche la medaglia d’argento vinta nei Centroamericani e dei Caraibi (2018).

La Piovesan salirá in pedana tra il 5 ed il 10 agosto e le prove si svolgeranno nel Lima Convention Center.

Nel roster della squadra di softball spicca il nome di Luis Colombo (23 anni). Un altro dei campioni di origine italica é Julio Iemma. Il 34enne può vantare di avere nel suo palmares quattro medaglie nei Giochi Centroamericani e dei Caraibi che si sono disputati nella località messicana di Veracruz nel 2014, dove vinse l’oro nei 50 metri a squadre. Nel 2016 era nella spedizione creola nei Giochi olimpici di Rio de Janeiro.

(di Fioravante De Simone)