CARACAS – Per gli amanti dell’atletica l’attesa é finita! Con un comunicato stampa la Federación Venezolana de Atletismo (FVA) ha ufficializzato la data della Maratona di Caracas 2020. La gara podistica che attraverserà le principali strade della capitale venezuelana é in programma per il prossimo 8 marzo.

Come accade dalle prime edizioni partenza ed arrivo sono fissate nel Parque Los Caobos. Ci sarà la ‘Maratona’ (42.195 km) e la ‘mezza maratona’ (21.097 km), le distanze omologate dal Comitato Olimpico Internazionale.

I due percorsi hanno anche ottenuto l’omologazione dalla Associazione Internazionale delle Federazioni di Atletica Leggera (IAAF, sigla in inglese) e dalla ‘Asociación Internacional de Maratones y Carreras a Distancia’. Senza dimenticare che la ‘Federación Venezolana de Atlétismo’ l’ha designata come ‘Campeonato Nacional de Maratón’.

L’otto marzo 2020, le principali arterie della capitale saranno chiuse per permettere agli atleti di svolgere il percorso che attraverserà quattro comuni: Libertador, Chacao, Baruta e Sucre.

Fin dagli inizi, l’intenzione di questa prova podistica é quella di far diventare la corsa un punto di riferimento per gli amanti del running.

Nell’edizione 2019 della maratona di Caracas lo stato Trujillo l’ha fatta padrone grazie alle vittorie di Erick Kipleting Ronoh e Yaritza Saavedra.

Il keniota nazionalizzato venezuelano ha tagliato il traguardo con un tempo di 2 ore 29 minuti e 9 secondi, lasciadosi alle spalle Oscar Alastre (2 ore 34 minuti ed un secondo) e Ramón Rivero (2 ore 34 minuti e 10 secondi). Mentre nella categoria in rosa a fare la voce grossa é stata la Saavedra che ha fermato gli orologi dopo 2 ore 51 minuti e 18 secondi.

Nei prossimi giorni saranno resi noti anche il costo ed i metodi di pagamento per l’edizione del 2020. Comunque questo non é un impedimento, gli amanti del running stanno già scaldando i muscoli nei diversi parchi della capitale.

(di Fioravante De Simone)