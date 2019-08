ROMA. – Da RIBERY alla Fiorentina a SUAREZ alla Juve passando per SANCHEZ all’Inter, il calcio mercato estivo 2019 non smette di regalare sorprese e illusioni, arricchendo il tasso tecnico della Serie A.

Merito anche delle nuove proprietà, vedi quella targata Rocco Commisso, che è sul punto di portare in Italia l’ex stella del Bayern Monaco.

Il giocatore, con i suoi consulenti, sta esaminando e tratando ogni dettaglio dell’offerta viola prima di andare alle firme, attese, se tutto andrà come previsto, per domani mattina. E in giornata potrebbero tenersi anche le visite mediche.

É intanto praticamente conclusa anche la trattativa che porterà a Milano il “Nino Maravilla”, attaccante che dopo il flop con il Manchester United vuole ripartire dal Bel Paese, proprio dove è cominciata la sua fortuna da calciatore ai tempi dell’Udinese.

Si infittisce sempre più l’intrigo di mercato riguardo a NEYMAR che nelle ultime ore sembra sempre più al Barcellona e che costringerebbe i blaugrana a sfoltire l’attacco.

Tra i possibili partenti tra i blaugrana anche il bomber uruguaiano Suarez offerto alla Juventus il cui obiettivo resta di venderé almeno due attaccanti tra Mario MANDZUKIC, Gonzalo HIGUAIN e Paulo DYBALA, per arrivare a un altro centravanti.

A queste storie di mercato potrebbe legarsi anche il destino di Mauro ICARDI che punta sempre ai campioni d’Italia ma che alla fine potrebbe accontentarsi di guidare l’attacco del Napoli.

Continua sulla strada dei rinnovi la Roma, dopo quelli di Zaniolo, Under e Dzeko, il club giallorosso ha annunciato anche il prolungamento del contratto a Federico FAZIO fino al 30 giugno 2021.

Per rinforzare la difesa c’è però dell’altro per Paulo Fonseca: è atteso l’arrivo in serata dal Chelsea (con la formula del prestito) dell’ex granata Davide ZAPPACOSTA che già domani sosterrà le visite mediche a Villa Stuart prima di diventare ufficialmente un giocatore giallorosso.

In uscita per la Roma c’è SANTON vicinissimo a raggiungere il Maiorca.

E’ già arrivato in Italia, l’attaccante messicano Hirving LOZANO, rinforzo del Napoli che domani si sottoporrà a sua volta a visite mediche nella Capitale, prima di raggiungere il suo nuovo club.

In casa Milan è tutto fermo su SILVA e non ci sono novità su CORREA: ”Ci sono due terzini in uscita. Per Correa non c’è nessuna novità, per André Silva invece è tutto fermo.

Il mercato è ancora aperto perché mancano due settimane, la priorità è alle cessioni”, ha spiegato il dt rossonero Paolo Maldini che ha fatto così il punto sul mercato al termine della conferenza di presentazione di Rafael Leao, Leo Duarte e Ismael Bennacer.