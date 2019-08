CARACAS – Conclusa l’esperienza da favola nella Coppa Sudamericana, lo Zulia di Francesco Stifano punterà tutto sul Torneo Clausura. Nel Monday night la formazione lagunare ha battuto per 3-2 la capolista Trujillanos grazie alle reti di Junior Paredes (3’), Frank Feltscher (42’) e Brayan Moya. I guerreros de la montaña si erano portati in vantaggio al primo minuto di gioco grazie a José Rivas e nel finale avevano accorciato le distanze con Wilber Bravo (90+3’)

Per i ragazzi di Stifano era un ritorno sul campo dove in questa stagione hanno disputato tante gare epiche, in campionato e Coppa Sudamericana. “La sbornia della Coppa internazionale bisogna saperla gestire e smaltire in fretta. Sono felice per la gara disputata contro il Trujillanos dove abbiamo portato a casa una vittoria importante” spiega l’allenatore di origine campana.

Dopo cinque turni di campionato i lagunari sono decimi con sei punti, ma lo Zulia deve ancora recuperare le sfide contro Academia Puerto Cabello (si disputerá il 4 settembre alle 16:00 a Maracaibo) ed Aragua (in trasferta in una gara ancora da definire).

La meta di Stifano ed i suoi ragazzi é quella di tornare in una manifestazione continentale. “La possibilità esiste! Noi puntiamo allo scudetto! Il gruppo lo vuole ed é motivato. Ma la cosa più importante è mantenere i piedi per terra, nessuna gara sarà facile” confessa Stifano.

Le prossime due gare del Torneo Apertura le giocherà ai piedi dell’Ávila, prima per sfidare il Metropolitanos (sabato alle 16:00) e poi il Caracas 8domenica 1° settembre alle 17:00).

(di Fioravante De Simone)